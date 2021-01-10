«Дочка ползала, и они вместе с ней, как Маугли». Минчанин держит в квартире 19 удавов

Минчанин Андрей Соломахо держит дома 19 экзотических змей. Все его питомцы не ядовиты.

Как пишут Минск-Новости, любовь к змеям у Андрея с детства. Он вспоминает, как мальчишкой играл с гадюками и веретеницами, а вместо похода за грибами отправлялся на поиски пресмыкающихся.

— Первая змея дома появилась около 7 лет назад. Теперь в квартире их 19. Количество может кого-то шокировать, но по меркам террариумистики это даже не коллекция, — поясняет он.

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И добавляет: ничего удивительного здесь нет, в наше время это как собаку или кошку завести. Тем не менее понимает, что для многих людей это может быть диковинкой.

— Когда этим не занимаешься, тебе кажется, что это редкость и в Минске не больше 10 человек содержат змей. А по факту, когда ввязываешься в тему, понимаешь, что таких, как ты, не десятки, не сотни и даже не тысячи, а гораздо больше, — рассказывает хозяин. — Не удивляйтесь, если вдруг узнаете, что этажом выше у кого-то есть рептилии. Люди любят экзотику, она всегда была и будет в моде.

Содержание пресмыкающихся минский террариумист считает очень простым. Сравнивая необычных питомцев с собаками или котами, отмечает минимальные затраты на еду и их спокойный нрав. За ночной визг и скулёж с таким любимцем вас точно не выселят или на вас не пожалуются. — Змеи не занимают много места, ведь большинство живут в небольших контейнерах. Основной плюс в том, что их можно завести и 50, и 100, при этом места в квартире они будут занимать меньше, чем один пёс.

Кормить змею нужно раз в 2−3 недели, иногда и в месяц. В среднем минчанин называет цифру 12 раз в год без учёта двухмесячных зимовок и голодовок, которые они могут устраивать себе сами.

— Если змея питается мышами, то выходит очень дёшево. Грызунов можно купить в замороженном виде, заводчиков сейчас много. Это удобно: купил на полгода вперёд, положил в морозилку — и всё. Одна мышка в среднем стоит рубль, крыса — 2 рубля. Очевидно, что на кошку или собаку хозяева тратят намного больше, — подчёркивает Андрей.

Пса нужно выгуливать 2−3 раза в день, с котами хлопот не меньше: шерсть, запах от лотка, порванные обои и мебель. Змеи в этом плане, как рассказывает собеседник, идеальны. От них нет запаха и, конечно, шума. Только что кожу скидывают, но это происходит в контейнере или террариуме. Как оказалось, содержать змею — удовольствие совсем не дорогое. Изначально придётся потратиться на террариумы, оборудование и самого питомца. Кстати, цены на них, как и на собак или кошек, зависят от породы (у змей они называются морфами). Хотите самую простую — готовьте около 50 долларов в эквиваленте, замахнулись на элитную — вполне можно отдать и 1 000. Многие заводчики рептилий живут только за счёт этого бизнеса и зарабатывают даже больше тех, кто разводит породистых собак или кошек.

Кроме разведения питомцев Андрей Соломахо вот уже 5 лет является индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги по прокату змей для фотосессий.

— Легализовать это было тяжело, потому что в налоговой не знали, как обозначить код деятельности. С фотосессиями со змеями там столкнулись впервые, поэтому месяца три ушло на то, чтобы разобраться и открыть ИП. В те годы я был первым и единственным, да и сейчас подобных легальных предложений не встречал.

Отсутствие конкуренции собеседник связывает с тем, что в этой деятельности много подводных камней. Трудности с легализацией бизнеса, документами на животных, рекламой и раскруткой многих заставляют бросать открытие подобного дела на половине.

— Я не побоялся однажды рискнуть, и получилось. Но тогда, конечно, переживал. Сейчас работа есть почти постоянная: я змей кормлю, а они нас кормят, — улыбается минчанин. По его словам, заказов на аренду рептилий в Минске поступает немало. Около 70% из них — съёмки для портфолио моделей или фотографов. Нередко люди берут пресмыкающихся для различных мероприятий: корпоративов, дней рождений сотрудников, когда планируются необычные конкурсы и розыгрыши. Заказывают их и организаторы квестов: кладут змею в ящик, а человек через отверстие в нём должен найти какой-то предмет, не подозревая о наличии там удава.

Часто своим присутствием змеи делают более эффектными выступления танцовщиц в барах и клубах — танцы с живым реквизитом неизменно производят фурор.

В остальных случаях рептилии становятся героями музыкальных клипов и даже звёздами YouTube. Так, подопечных Андрея можно увидеть в роликах блогеров-миллионников Егорика и Влада Бумаги (А4).

Фотосессии со змеями пользуются спросом не только у взрослых — многие малыши тоже с радостью позируют с огромным питоном и совсем его не боятся.

— С детьми работать и мне, и змеям проще. У них ещё нет никаких фобий. Страх у некоторых людей появляется уже потом, во взрослом возрасте из-за фильмов, страшилок всяких, не всегда правдивых новостей. Я ни разу не сталкивался с тем, чтобы ребёнок боялся. Наоборот, у малышей просыпается азарт. Котиков-собачек 100 раз видели и гладили, а тут что-то новое.

А вот на лицах у людей постарше предприниматель нередко видит волнение. Они думают о том, будет ли хозяин рядом во время съёмки и что делать, если змея начнёт уползать. Для любителей общения с рептилиями, ещё не имеющих таких питомцев, предлагают услугу Snake-Home.

— Грубо говоря, это своеобразный контактный зоопарк. Кто-то ходит туда, чтобы погладить енота или ламу, а к нам приезжают для живого общения со змеями, — поясняет хозяин необычных питомцев.

После подобного контакта, рассказывает Андрей, многие решаются завести себе такого любимца. На памяти заводчика подобных случаев было не меньше 20. Люди пишут, уточняют, где купить ту или иную морфу, чем лучше кормить.

Говоря об опасности пресмыкающихся в домашних условиях, минчанин подчёркивает: вреда человеку они никогда не нанесут.

— Мой ребёнок с ними вырос. Дочка ползала, и они вместе с ней, как Маугли, — смеётся собеседник. — У них полное взаимопонимание. Некоторые рептилии просто без ума от дочки. Только видят её, ползут к ней — не оттащить. Вопрос об укусах заводчик считает неактуальным и рассказывает, что укусить змея может только в двух случаях: когда она воспринимает человека как хищника или видит в нём кормовой объект. И то, и другое исключено, так как несколько поколений подопечных террариумиста выросли в неволе.

— Если змею выпустить в дикую природу, то её заклюёт первая же ворона, и та не сможет за себя постоять. Когда-то у нас жил кот и вместе с ним 20 рептилий. Так вот они ни разу не шипели и не нападали на ребёнка, в то время как кот пару раз царапнул дочь и нередко прыгал на неё, — вспоминает Андрей. — При съёмке тоже не может быть никаких казусов, потому что я всегда рядом и контролирую процесс. Да и спровоцировать громкой музыкой или ещё чем-то их невозможно. Своё увлечение минчанин считает безопасным, ведь питомцы даже не имеют ядовитых желёз, хотя взаимодействовать ему приходилось и с серьёзными хищниками.

— Наши друзья в России содержат ядовитых змей. У учёного-биолога живёт дома королевская кобра. Когда мы приезжали в гости, он давал её подержать, в том числе и моей дочке. Она ладит с пресмыкающимися намного лучше, чем с котами и собаками. Многие скажут: «Вот сумасшедшие, а если бы укусила? Лишить родительских прав!». А люди понимающие не удивятся, ведь знают, что вызвать агрессию у кобры невозможно. Даже в дикой природе до укуса она предупреждает, первый раз иногда кусает, не выпуская яд. Но если человек не понимает, тогда уже нападает.