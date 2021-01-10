Патриарх Кирилл сравнил неверующих в пандемию с неверующими в Бога

Неверие в пандемию коронавируса так же смертельно опасно, как и неверие в Бога, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил в проповеди 6 января после литургии в храме Христа Спасителя в Москве.

«Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят — не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые — а так их можно назвать — в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят. <…> Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции», — сказал он.

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Простая неосторожность, подчеркнул патриарх, во время пандемии может стать причиной вспышки заболевания.

«И поэтому я призываю всех вас, мои дорогие, вести себя в соответствии с теми требованиями, которые сегодня предъявляет каждому из нас, ко всему роду человеческому, современная медицина. Не следует пренебрегать всеми этими требованиями и предписаниями», — добавил он.

Предстоятель Русской православной церкви также призвал верующих во время пандемии не забывать о соблюдении мер предосторожности при посещении храмов, а также больше времени уделять семье.