Происшествия на больших выходных: оторвало пальцы петардой

В разных районах Минска и в некоторых других городах люди выходили на акции протеста. За 8 и 9 число правозащитники сообщили о как минимум 13-ти задержанных. 10 января, по данным волонтёров, в Минске на 17.40 задержаны 3 человека. TUT. BY

В Гомеле мужчине оторвало все пальцы правой руки петардой

В четверг 7 января 45-летний житель Гомеля и его знакомый отмечали Рождество. Ближе к вечеру мужчина пошел в магазин. По дороге столкнулся с компанией, которая подожгла петарду и бросила в его сторону. Мужчина поднял петарду, чтобы отбросить ее в другом направлении, но не успел — она взорвалась у него в руках.

Гомельчанину оторвало фаланги всех пальцев на правой кисти. Он госпитализирован. TUT.BY

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В Минске «Вольво» разорвало о столб

В Пинске и под Смолевичами пешеходы погибли в ДТП

В четверг 7 января 37-летний водитель «Вольво» ехал по МКАД. Он неправильно выбрал скорость, не учтя погоду, не справился с управлением и снёс столб. После этого оказался в кювете. Водитель и 33-летняя пассажирка доставлены в больницу.

Вечером 7 января в Пинске 22-летний водитель «Рено Меган» сбил 49-летнего мужчину, который переходил дорогу на красный свет. Пешеход погиб на месте.

Примерно в то же время в Смолевичском районе в деревне Плиса 27-летний водитель «Рено Сандеро» сбил 44-летнего местного жителя. Тот находился на проезжей части, по предварительной информации, пьяный и без фликера. Этот пешеход также погиб на месте. TUT.BY

Под Борисовом в ДТП погиб водитель

В Минске машина ГАИ снесла ограждение и выехала на «встречку»





На пожарах погибли люди

В четверг 7 января утром горел жилой дом в Турове. Найдена погибшей 89-летняя хозяйка дома.

Вечером 7 января загорелся жилой дом в деревне Мокрянские хутора Быховского района. Обнаружен погибшим 59-летний хозяин дома.

Утром 8 января на пожаре жилого дома в посёлке Ружаны Пружанского района обнаружен погибшим 42-летний сын хозяйки.

Днём 8 января 55-летний водитель «Фольксвагена» ехал по трассе под Борисовом. Он неправильно выбрал скорость (не учёл погоду), не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в «Пежо». Водитель «Фольксвагена» умер на месте, он не был пристёгнут. Травмы получила 43-летняя пассажирка «Пежо».Авария случилась днём 8 января. По предварительной информации, водитель служебной «Шкоды» ехал по улице Орловской в Минске. В какой-то момент автомобиль вошел в занос, вылетел за пределы дороги и снес разделительное ограждение. После чего врезался во встречный «Рено». Никто не пострадал, автомобили повреждены.

Во всех перечисленных случаях причины пожара и гибели людей устанавливаются. МЧС

В Индонезии пассажирский самолёт упал в море

В субботу 9 января пассажирский «Боинг» вылетел из Джакарты. Через несколько минут после взлёта он потерял высоту и пропал с радаров. Самолётвозле острова Мале.

На борту было 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Среди пассажиров — 10 детей разного возраста, начиная с младенческого. Продолжаются поисковые работы, спасатели поднимают на поверхность останки людей, обломки самолёта и вещи. ВВС, РБК