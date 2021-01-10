Отец заставил голодную дочь самостоятельно открывать консервную банку. Она справилась через 6 часов

Джон Родерик, американский музыкант и автор подкастов, принёс извинения за довольно нестандартные педагогические методы. Ранее он рассказал, что заставил свою голодную девятилетнюю дочь самостоятельно открыть банку с консервированной фасолью — и ей для этого понадобилось шесть часов.

Родерик написал о своем эксперименте в «Твиттере», после чего разразился скандал. Его обвинили в жестоком обращении с детьми — и даже посвятили ему хэштэг #BeanDad (что можно перевести как «фасолевый папа»).

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В результате Родерик деактивировал свой аккаунт в этой социальной сети и заявил, что хочет «признать и загладить ущерб», который нанесли его твиты.

«Вчера я проснулся и обнаружил, что стал „фасолевым папой“. На меня вылился огромный поток злобы и горечи. Мне понадобилось несколько часов для того, чтобы всё это полностью осознать, — написал Родерик на своем сайте. — Я перечитал свой рассказ и очень ясно понял, насколько плохо и нетактично я всё изложил».

«Когда я писал этот пост, то не понимал, что слова, которые были в нем использованы, очень явно и реально напомнили людям о тех унижениях, которым их подвергали родители», — добавил автор.

Родерик также объяснил, что в истории с банкой фасоли на самом деле не шла речь о ребёнке, которому не давали другой еды.

«Я не рассказал, как много мы смеялись, как мы целый день ели фисташки, пока пытались решить проблему, или о том, что за несколько часов до этого мы вместе плотно позавтракали», — пишет Родерик.

Что произошло с банкой?

Пост, после которого разразился скандал, был опубликован в «Твиттере» в субботу, 2 января. В нём Родерик поведал, как его дочь принесла ему открывалку вместе с банкой консервированной фасоли и попросила открыть её.

Тогда отец поинтересовался у дочери, знает ли она, как пользоваться открывалкой. Та не знала — и Родерик понял, что «с неба на него свалился педагогический момент».

«Апокалиптический папа во мне был очень доволен», — так он описывал свои ощущения.

Как объяснил Родерик, он хотел, чтобы его дочь научилась пользоваться открывалкой — и для этого ей понадобилось шесть часов.

«Она сидела рядом и с пыхтением и стонами пыталась понять, как это сделать. Должен признаться, что пространственная ориентация, визуализация процессов и порядок действий — это не то, что… дается ей интуитивно. Я понимал, что это будет непросто», — написал Родерик.

В результате дочка открыла банку и съела фасоль, добавил музыкант и автор подкастов, заключив, что это была «воспитательная победа».

Споры о воспитании

Некоторые пользователи «Твиттера» с этим не согласились и назвали ситуацию примером неправильного родительского поведения.

«Мне кажется, крайне важно приучить детей к тому, что они не одни в этом мире, и просить других о помощи и поддержке совсем не стыдно», — написал Джейсон Шрайер, журналист.

Ещё один пользователь, BrooklynDad_Defiant!, назвал педагогический приём Родерика «глупым» и заявил, что тот должен был просто покормить свою дочь, и только потом показать, как пользоваться открывалкой.

«Ей девять лет, а некоторым из нас довольно сложно учиться, когда мы голодны, — независимо от возраста», — считает он.

Некоторые другие, впрочем, согласились с Родериком и сочли, что навык пользования открывалкой будет для его дочери полезным.

«Это обучение независимости и личностному росту, — написал один из пользователей. — Он не сделал ничего плохого — и на самом деле заставил меня задуматься, что я тоже должен делать больше подобных вещей».