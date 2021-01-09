«Неужели деньги стоят дороже нервов телезрителей?» Кажется, вопросы к ТВ есть у многих, в том числе и у случчан

ОТ РЕДАКЦИИ. 8 января на сайте «Кур'ера» — KURJER.INFO — была опубликована народная новость («Телевидение обнаглело». Житель Слуцка про беспредел и неуважение к телезрителю) от случчанина Сергея. Некоторые откликнулись и оставили свой отзыв. Ниже приведённые комментарии были присланы также в рубрику народных новостей, но, чтобы не заваливать наших читателей потоком подобных публикаций, мы объединили их в одну.

Светлана: «Полностью поддерживаю автора, [что касается] рекламы, закрывающей половину экрана. До нервного срыва уже! И кому же такому умному это пришло в голову, хотелось бы знать? Не знаю, куда обратиться, чтобы прекратили это безобразие!».

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Геннадий: «Плачу каждый месяц 31 рубль 50 копеек, а вот эту рекламу, на половину закрывающую экран, за фильм могут прокручивать через 5−10 минут. А фильма в записи вообще можешь посмотреть только половину, так как трансляция не соответствует программе».

Виктор: «Человек правильно написал, у нас в промежутке между рекламой показывают фильм или какую-нибудь программу. К тому же на ТВ нет ни одного слова правды».

Семён: «Из-за звука и рекламы почти перестал смотреть передачи по телевидению. Неужели нельзя сделать рекламу и звук после окончания фильма или передачи? Неужели деньги стоят дороже нервов телезрителей? Не выдерживаешь иногда и, не досмотрев фильм или передачу, посылаешь мысленно нехорошие слова тем, кто это для нас придумал!»

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