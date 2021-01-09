«Стараюсь каждый уголок вычистить, чтобы моим бабушкам и дедушкам приятно было». Как соцработник из Слуцка стала членом семьи для своих подопечных

Жанна Певец трудится социальным работником уже девятый год. За время работы она помогла более чем полусотне пожилых людей. Для многих своих подопечных женщина стала не просто незаменимой домашней помощницей, но и родным человеком.

Как пишет МЛЫН. BY, Жанна Певец много лет работала учителем начальных классов в одной из слуцких школ. А 8 лет назад решила кардинально сменить сферу деятельности.

Реклама

— Мне всегда хотелось помогать другим. Но, если честно, не знала, как это реализовать на практике. Наблюдая за пожилыми людьми, поняла, как им тяжело справляться с обычными бытовыми делами. Тогда и пошла в Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения на работу. Не ради зарплаты или графика, а потому что был такой запрос души, — рассказывает Жанна.

Первый трудовой день в качестве соцработника случчанка провела с блокнотом в руках: старалась записать весь алгоритм работы и советы более опытных коллег. В новую профессию втянулась быстро. За годы работы прекрасно изучила, какие лекарства нужны её подопечным, где продукты дешевле и как сварить самую вкусную кашу.

— Очень люблю наводить идеальный порядок. Уборку делаю, как у себя дома: стараюсь каждый уголок вычистить, чтоб моим бабушкам и дедушкам приятно было. А ещё просто обожаю продукты выбирать! Мы должны совершать покупки в ближайшей торговой точке, но я иногда заранее пробегаюсь по магазинам, чтобы выбрать что получше и подешевле. Примерно знаю вкусы своих подопечных и стараюсь порадовать их вкусненьким, — признаётся Жанна Певец.

Социальный работник уверена: главное в её профессии — не быть равнодушной и относиться ко всем пожилым людям, как к своим родственникам. Тогда и работа не будет в тягость, и старикам будет легче принимать помощь от постороннего человека.

— Работы всегда хватает. Бывает, что за день нужно посетить и шесть человек. Иду, как в гости к своим близким: не только помогать, но и о жизни поговорить, обсудить последние новости. Ведь многим бабушкам и дедушкам не столько физическая помощь нужна, сколько немного внимания. Бывает, приду к кому-то из подопечных, начну уборку, а он у меня пылесос забирает. Сначала давай чаю попьём, говорит, а потом уже за дело возьмёшься. Никогда не спорю. Понимаю, что социальный работник для пожилого человека, как врачеватель души, — отмечает Жанна.

Жанна Певец приглашает вместе с ней сходить в магазин: через полчаса её ждёт в гости очередная подопечная. — Жанночка моя пришла! — встречает нас на пороге Татьяна Гулькевич, пенсионерка.

Со своим соцработником она знакома уже около 5 лет. За эти годы женщины не просто сдружились, а стали почти родными людьми. Пенсионерка называет домашнюю помощницу не иначе как младшей сестричкой.

— Я раньше очень крупная была, весила под 100 килограммов. Из-за этого была масса болезней, мне частенько плохо прямо на улице становилось, по дому было тяжело управляться. Когда Жанночка узнала о моей беде, стала уговаривать принять её помощь. Я долго не соглашалась: как-то стыдно было. Но через полгода поддалась на уговоры. Теперь вот и не знаю, как бы я без неё жила, — признается Татьяна. — Она же у меня дома первый человек! Пока беседую с Татьяной Гулькевич, её соцработник быстренько разбирает покупки: хлеб, масло, молоко.

— Я вам ещё картошки немного купила, а то скоро закончится, — сообщает Жанна Певец своей подопечной.

— Вот она всегда так: лучше всех знает, что мне нужно. Я могу и не заметить, что какого-то продукта нет, а Жанночка всё увидит, всё проконтролирует. В аптеке нужные лекарства подберёт, напомнит мне о походе к врачу, если забуду. А про уборку вообще молчу: я даже сладить со своим пылесосом не могу, всё она делает, — улыбается Татьяна. — Благодаря своей помощнице я на пенсии ноутбук освоила и смартфон! Теперь вот снимаю красивые видео о Слуцке. А раньше думала, что современная техника мне неподвластна.

Как важно помогать другим, Татьяна Гулькевич знает не понаслышке. Она сама долгие годы была волонтёром Красного Креста. Даже сейчас периодически помогает по мере сил. — Помощь только тогда бывает на пользу, когда идёт от чистого сердца. Я и сама всегда старалась работать по такому принципу, и от своего соцработника то же получаю, — отмечает женщина.

А Жанна Певец добавляет:

— Разве можно помогать другим людям по графику? То есть в среду и пятницу с часу до двух? Да, у меня есть определённое расписание посещений каждого подопечного, но связь со всеми я поддерживаю регулярно. Позвонят вечером — отвечу, попросят заскочить не в свой день, как тут откажешь? И на выходных, и в отпуске думаю о своих бабушках и дедушках: как там давление у Марии Петровны или сердце у Фёдора Алексеевича? Звоню, спрашиваю. Кстати, Татьяна Борисовна, доставайте глюкометр, нужно сахар в крови измерить.

После всех необходимых медицинских процедур соцработник отправляется заваривать чай, а её подопечная достаёт из шкафа своё большое сокровище — флакончик духов «Красная Москва». — Точно такие же, как были в мою молодость. Это Жанночка где-то раздобыла и подарила мне. Пользуюсь только по большим праздникам, — рассказывает Татьяна Гулькевич. — А ещё её муж вырезает для меня красивые деревянные шкатулки. Так что подарками мы частенько обмениваемся.

Когда все дела на кухне завершены, Жанна Певец проводит лёгкую уборку в квартире и собирается уходить: соцработника ждут другие подопечные. А Татьяна Гулькевич останавливает меня в дверях и тихонько добавляет:

— Иногда подумаю: ведь за соцработника плачу сущие копейки, а она мне столько добра делает. Я и ключи ей от квартиры доверяю, и душу перед ней открываю. У меня немного действительно родных людей. Вот Жанночка одна из них.