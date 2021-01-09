В Слуцке маленький ребёнок лишился снеговика, не успев его доделать. Просто мимо проходили подростки (видео)

В пятницу, 8 января, около дома № 17А на улице Зелёной (новые дома в микрорайоне «Чехова») семья с маленьким ребёнком не успела доделать снеговика — проходящие мимо подростки его разрушили.

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Запись с камер видеонаблюдения «Кур'еру» прислала читательница Татьяна Малащук. Она написала: «Семьёй начали делать снеговика. Пока сходили за ветками, „хорошие“ дети сделали утилизацию. Может кто знает мальчишек в зелёной и чёрной куртках? Напишите контакты. Если их родители увидят этот пост, пожалуйста, сделайте им новогоднее чудо».

Обновлено в 17.05.

С Татьяной Малащук связалась сестра одного из мальчиков. Она извинилась перед семьёй, которая делала снеговика. Ещё девушка рассказала, что их семья поговорили с ребёнком. Он понял, что поступил плохо и некрасиво.