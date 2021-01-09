В Слуцке появились безопасные пиццы и суши. Фотофакт

Слуцкие спасатели вместе с работниками «Пицца-Арт» и «Суши Слуцк» сделали яркие и привлекающие внимание наклейки на упаковках для пиццы и суши.

На наклейках изображены герои из мультфильма «Волшебная книга МЧС» и малыша из информационной кампании «Гордимся, что научили!».

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Авторы идеи уверены, что социальная реклама на упаковках пиццы, боксах и крафт-пакетах для суши, привлечёт внимание случчан к проблемам возникновения пожаров, выхода на тонкий лед, а также заставит задуматься каждого об основах безопасности жизнедеятельности. А ещё напомнит номер, по которому звонить при возникновении чрезвычайной ситуации.

Напомним, что это не первый опыт реактивного размещения социальной рекламы на продуктах питания. До этого в магазинах продавали куриные яиц с надписью «МЧС 101», а на пакетах с молоком размещали логотипы с надписью «Гордимся, что научили!».