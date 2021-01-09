«Её любили в городе». Ушла из жизни бывшая сотрудница центральной аптеки Слуцка Майя Гельфанд

Майя Гельфанд родилась в 1940 году в Витебске. Окончила медучилище, затем заочно отучилась в Московском мединституте. Всю жизнь проработала в Слуцкой аптеке № 80, пока в начале 90-х не уехала в США.

Также Майя Григорьевна работала в Слуцком медицинском училище: преподавала фармакологию. «Что меня всегда поражало в маме — её трудолюбие и бескорыстность, — пишет о Майе Гельфанд её дочь Изабелла Нестеренко. — Кто бы ни обращался за помощью, за лекарством, с бедами и проблемами, мама обзванивала соседние аптеки, искала в Минске, но всем старалась помочь. Думаю, спасла многие жизни. Её любили в городе.

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Мы уехали в США 28 лет назад. Мама работала и тут. Села за руль в свои 52 года. В этом вся она. Стремление к независимости. К самостоятельности. Кто-то живёт для себя, а кто-то не может. Мама не умела жить для себя. Ей надо было постоянно о ком-то заботиться. Потрясающий человек с потрясающим количеством друзей.

Есть люди, которые не совершают подвигов в обычном понимании этого слова. Но быть хорошей дочерью, потом хорошей женой и мамой, хорошей бабушкой и прабабушкой, помнить обо всех, помогать всем и жить, никогда не жалуясь и стараясь никого собой не обременять, — разве это не подвиг?".

Майя Гельфанд умерла 29 декабря 2020 года. Похоронена 4 января в США.

«С её уходом в душе образовалась пустота, — пишет дочь Изабелла. — Её нет в любимом кресле. Она не сидит за своим любимым компьютером. И Новый год без мамы отмечать бессмысленно. Она всегда всех собирала. Она была очень гостеприимным человеком».