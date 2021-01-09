Кинофестиваль в Швеции ищет добровольца, готового изолироваться на острове-маяке и смотреть фильмы

Гетеборгский кинофестиваль объявил о поисках волонтёра, который готов провести неделю в изоляции, коротая время лишь за просмотром кино. Добровольца высадят на уединенном острове-маяке Патер Ностер, где тот должен будет посмотреть 60 фильмов из программы фестиваля.

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Просмотр кино — единственный предлагаемый вид досуга: волонтёру нельзя взять с собой ни книгу, ни гаджет, ни ещё одного человека. Что можно и нужно, так это записывать видеоблоги, которые потом покажет фестиваль.

Вместе с киноманом на остров высадят только сотрудника фестиваля: он и будет давать временный доступ к планшету или компьютеру для записи видео.

Волонтёр будет жить не в самом маяке, а в предназначенном для этого доме со спальней, кухней, душевой и уборной. Смотреть фильмы можно как в личном кинотеатре, так и в кровати или любой другой части острова — для этого есть специальный планшет с наушниками. Готовить волонтёру никто не будет, но его обеспечат любыми желаемыми продуктами.

Чтобы принять участие в эксперименте, нужно подать заявку: рассказать представителям кинофестиваля, почему именно вы должны изолироваться на маяке. Письма принимаются до 17 января. Далее жюри выберет самые интересные заявки и устроит онлайн-интервью с их авторами. Счастливчика, прошедшего оба отбора, отправят на остров 30 января.

Организаторы фестиваля придумали эксперимент, чтобы обыграть тему изоляции, которая стала актуальной из-за пандемии коронавируса. По той же причине они проведут ещё одну похожую акцию: организуют кинопоказы для одного человека на пустом стадионе и в пустом кинотеатре.