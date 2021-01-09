«Сын хотел укусить женщину за попу». Случчанка рассказала историю покупки одной маленькой ёлочки

Моей маленькой пластмассовой ёлочке 31 год. Но она мне дорога. Покупала её в декабре 1989 года в универмаге «Октябрьский» в Могилёве. Больше часа стояла в огромной очереди на улице с четырёхлетним сыном. Ждали открытия магазина. И он терпеливо ждал, потому что ему очень хотелось маленькую ёлочку.

В 10.00 открыли двери, и толпа, забыв осторожность, ринулась в магазин за дефицитом. Когда мы уже вышли из универмага, сын мне сказал, что все так толкались, что ему хотелось укусить за попу женщину впереди него.

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Мы сразу пошли в отдел новогодних игрушек, купили эту ёлочку и украшения на неё. С тех пор много воды утекло. Поменяли города, квартиры. Сынок вырос и в 17 лет уехал в большой мир. А ёлочку берегу, хотя сын подарил мне большую красивую современную ёлку. Живые деревца не покупаю, жалко уничтожать.

Каждый год после праздников свою крошечку разбираю, веточки промываю и складываю в коробку до следующего праздника. Ёлочку эту люблю и берегу.

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