Тяжёлые времена порождают сильных людей. Добрые дела, которые сделали в 2020 году жители Слуцка

Тяжёлые времена порождают сильных людей. В Слуцке мы смогли увидеть это воочию. На трудности 2020 года случчане отвечали добрыми делами. Возможно, если бы не 2020-й, мы бы так и не узнали, какие прекрасные люди живут рядом с нами. Причём помогали ближним не только взрослые, но и дети. Смотрите обзор «Кур'ера».

Помогали медикам и пожилым людям в пандемию

Пандемия COVID-19 заставила слуцких медиков работать на износ. В то же время пожилые люди из группы риска сидели дома, боясь заразиться. Случчане сплотились, чтобы помочь и тем, и другим.

Люди и организации перечисляли деньги на благотворительный счёт Слуцкой больницы. Передавали медикам средства индивидуальной защиты, бытовую технику, продукты и памперсы (так как зачастую медики, работающие в «грязной зоне», не могли даже сходить в туалет).

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Учащиеся Слуцкого медколледжа разносили пожилым людям рецепты на дом, чтобы те не ходили в поликлинику и не рисковали лишний раз заразиться. Слуцкий КХП кормил медиков бесплатно. Волонтёры Красного креста приносили случчанам продукты, лекарства и рецепты домой.

Швейные предприятия города, ссузы и православные священники организовали пошив средств индивидуальной защиты. Священники также собрали деньги на антисептики и респираторы. В декабре две слуцкие предпринимательницы передали больнице и Центру соцобслуживания населения более 1000 тканевых масок.

Случчане поехали помогать в Павловку

В августе в ЛТП № 3 в Павловку (Слуцкий район) привезли людей, задержанных на акциях протеста в Беларуси. Через несколько дней их стали отпускать. Случчане и тут не остались безучастными и поехали туда. Они купили питьевую воду и еду для тех, кого отпустили, и помогли развезти иногородних арестантов по домам.

Восьмилетний Даниил рисовал, чтобы помочь

8-летний мальчик из СШ № 12 — Даниил Мартынюк — помог собрать деньги на лечение случчанки Анастасии Демидович, которая боролась с раком. Женский проекта Lampa

газеты «Кур'ер» организовал в кафе «Таверна» двухнедельную благотворительную выставку Даниила.

Мальчик удивительно красиво рисует. «Кто-то даже не верил, что это работы школьника», — передавали работники «Таверны» слова посетителей выставки.

Люди восхищались рисунками третьеклассника, некоторые работы даже купили. Удалось собрать 365 рублей и 40 копеек.

К сожалению, примерно через месяц 29-летняя Анастасия умерла.

Благотворительная подписка на «Кур'ер»

В конце осени случчане подхватили инициативу, которая приятна не только тем, кому предназначена, но и всему коллективу газеты «Кур'ер». Они стали подписывать пенсионеров на бумажную версию нашей газеты.

В ноябре случчанин купил подписку на квартал для трёх пожилых героев наших публикаций. Жительница Слуцка Алёна подписала десять человек старшего возраста — каждого на два месяца. Предпринимательница Ирина тоже захотела внести вклад в благотворительную подписку. Теперь благодаря ей в январе, феврале и марте 2021 года газета «Кур'ер» будет приходить пожилой семейной паре из Слуцка.

А 7 декабря ещё один постоянный читатель пожертвовал на благотворительную подписку 150 рублей.

Помощь животным

В декабре Слуцкий эколого-биологический центр учащихся провёл акцию помощи бездомным животным. По инициативе центра дети из города и района, множество медикаментов, вещей, круп и консервов для животных. Всё это передали слуцким волонтёрам, которые подбирают, лечат и пристраивают бездомных животных. В акции поучаствовали около 2,4 тысячи детей.

Такая же акция проходила и в начале года. Тогда в ней поучаствовали более 500 человек.

Сбор крышечек

В 2020 году продолжилась акция «Новая жизнь в обмен на крышечки». Напомним, что случчане приносят крышечки в редакцию «Кур'ера», после чего они передаются на переработку. Вырученные деньги идут детям, которые нуждаются в медицинской помощи.

Несколько месяцев «Кур'ер» записывал имена и названия коллективов, которые приносят крышечки. Сейчас в этом списке около 50 человек и коллективов.

Только в октябре случчане принесли в «Кур'ер» около 85 кг крышек.

«Букет добра»

Помощь многодетной семье из Великой Сливы

Когда начался учебный 2020/2021 год, многие первоклассники понесли в школы цветы. Но 1 «В» класс средней школы № 10 города Слуцка, на которых было написано «Букет добра». Родители 1 «В» потратили деньги не на цветы, а отдали на помощь больным детям в фонд «Шанс». Всего в фонд перечислили 217 рублей.

В ноябре «Кур'ер» писал о ситуации, которая сложилась в семье Селицких из Великой Сливы. Женщина одна воспитывает четверых детей, причём двое из них с инвалидностью. Осенью семья осталась без воды, а ещё ранее у них случился пожар — сгорела летняя кухня.

Когда случчане узнали о бедах Селицких, они стали звонить в редакцию и спрашивать контакты, чтобы помочь. Селицким привозили не только воду, но и вещи, игрушки, сладости и фрукты.