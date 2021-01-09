В Турции создали прибор для обнаружения коронавируса за 10 секунд

В Турции разработали более эффективный метод тестирования на коронавирус, чем ПЦР-тест. Он позволяет за 10 секунд выявлять коронавирус. При этом нет необходимости брать мазок из носа, как в случае с ПЦР-тестом.

Об этом сообщается на сайте учреждения.

Аппарат получил название Diagnovir, его эффективность оценивается в 99%.

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Для теста изо рта пациента берётся слюна, которую смешивают со специальным раствором. Образец помещается на чип устройства, а для обнаружения вируса используется особая микросхема.

В тесте используется оптическая система диагностики. Если в образце есть коронавирус, прибор изменит цвет свечения.

На разработку ушло семь месяцев. Уже получены необходимые разрешения для массового производства системы, до потребителей она, как ожидается, дойдёт через два месяца.

О независимом подтверждении эффективности этого прибора на сайте учреждения не сообщается.