«Телевидение обнаглело». Житель Слуцка про беспредел и неуважение к телезрителю

Возмущению нет предела. Смотрю по телевидению различные передачи и удивляюсь тому, как подаётся реклама.

На какой-либо фразе или существенном эпизоде фильма вдруг закрывается половина экрана телевизора и почти 10 минут что-то мельтешит. А затем через интервал в 1−2 минуты идёт повторение рекламы 3 раза. И так каждый день повторяется в каждой трансляции любой передачи.

Реклама

И в результате не знаешь, за что платишь деньги: то ли за просмотр трансляции передач, то ли за всякую чушь. Даже можешь забыть, что ты смотрел до рекламы. Полный беспредел по отношению к телезрителю и неуважение.

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