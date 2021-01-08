По данным метеостанции «Слуцк», к 6 часам утра пятницы, 8 января, в выпало 8 мм осадков, а высота снежного покрова составила 25 см.

Циклон Хавьер, который накрыл Случчину 15 марта 2013 года, принёс в Слуцк 14 мм осадков, а высота снега тогда достигала 40 см.

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По информации МЧС, максимальная высота снежного покрова составила 25 см

из всех районов Минской области только в Слуцком.

Масштабы метели в те дни настолько повлияли на людей и так запомнились, что имя «Хавьер» стало у нас нарицательным. До сих пор многие случчане, глядя на начинающуюся метель, говорят: «О, Хавьер, начался». Невольно сравнивают с той метелицей и добавляют: «А, нет. Не Хавьер».