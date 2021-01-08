Жители двух микрорайонов Слуцка вечером на Рождество ненадолго остались без света. Что произошло

В четверг вечером, 7 января, в большей части многоэтажек 12-го городка и на улице Зелёной произошло аварийное отключение электроэнергии.

В 12-м городке отключение произошло примерно в 19.25. Электроэнергию в дома вернули где-то в 19.50. Читатели сообщали в соцсетях «Кур'ера», что на улице Зелёной в 20.40 света ещё не было.

12-й городок 1 из 2

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Как пояснил «Кур'еру», начальник Слуцкого ГРЭС, произошло повреждение кабельной линии, и это не связано со снегом. Специалисты электросети работали ночью и всё включили.

В Слуцком РОЧС «Кур'еру» рассказали, что к ним поступало сообщение о перебое с электроэнергией из одного дома на Зелёной. За истекшие сутки в Слуцком районе ни пожаров, ни каких-либо происшествий, где был понадобилась помощь спасателей, не было. Пока что в этом году всё спокойно.

Пресс-служба МЧС со ссылкой на «Белэнерго» сообщила, что в течение суток на территории страны периодически нарушалось электроснабжение 135 населенных пунктов и что это последствия непогоды.