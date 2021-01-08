Американский онколог простил своим пациентам долги на $ 650 тысяч

Омар Атик, онколог из Арканзаса, закрыл свою клинику и списал долги 200 пациентов на общую сумму 650 тысяч долларов. Доктор вначале пытался взыскать эти деньги, но потом понял, что некоторые люди еле сводят концы с концами из-за пандемии.

О списании долгов онколог сообщил пациентам в рождественской открытке. Принять такое решение Атику помогла жена.

Реклама

«Это просто замечательный поступок, потому что у людей с счетами за онколечение действительно больше проблем, чем у основной массы населения», — считает Беа Чизман из компании по взысканию платежей.

Омар Атик — выходец из Пакистана. Его онкоклиника работала почти 30 лет. Как пишет ВВС, сейчас доктор работает профессором в Арканзасском университете медицинских наук.

У Атика четверо детей, все они врачи или студенты-медики.