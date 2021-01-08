Цены на хурму от 2 до 5 рублей: за 2 рубля чаще хурма подмороженная и вяжущая, но съедобная. Много домашних заготовок: лечо, маринованных помидоров, перца, огурцов, кабачковой икры. Цены указаны по состоянию на 6 января.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
- Капуста пекинская — 2,9 рубля
- Картофель молодой — 0,65 рубля
- Помидоры — 5,5 рубля
- Огурцы большие — 5,5 рубля
- Морковь — 0,48 рубля
- Свёкла свежая — 0,41 рубля
- Сладкий перец — 8 рублей
- Лук репчатый — 1 рубль
- Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5 рубля (за 1 кг)
- Дайкон (большой белый редис) — 2 рубля (за 1 кг)
- Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Бобы ведёрко — 2 рубля
- Плоды шиповника -2 рубля (за 1 литр)
- Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (за 0,5 литра)
- Тыква домашняя — 1 рубль (за 1 кг)
- Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Корень имбиря — 18 рублей.
Фрукты, ягоды
- Фейхоа — 6,5 рубля
- Авокадо — 14,5 рубля
- Манго — 6,8 рубля
- Айва — 5 рублей
- Гранат — 5−6 рублей
- Абрикосы — 5 рублей
- Нектарин — 6,5 рубля
- Яблоки — 2,5 рубля
- Груши — 4 рубля (за 1 кг)
- Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (за 0,5 кг)
- Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Виноград — 4,5 рубля
- Апельсины — 2,5−5 рублей
- Мандарины — 3,5−5,5 рубля
- Лимоны — 4 рубля
- Бананы — 3 рубля
- Киви — 4,8 рубля
- Хурма — 3−5 рублей
- Грейпфрут — 6 рублей
- Орех грецкий — 15 рублей
- Зелень (петрушка, укроп, щавель, лук) — 10 рублей (за 1 кг).
Приправы и мёд
- Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (за 100 граммов)
- Мёд рапсовый — 6 рублей (за 0,5 литра), но за две банки цену снижают, просят 11 рублей.
Маринады, соленья
- Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком — 7 рублей (за 1 кг)
- Капуста «Провансаль» — 4 рубля (за 1 кг)
- Капуста суточная — 4 рубля (за 1 кг)
- Перец маринованный — 15 рублей (за 1 кг)
- Морковь «по-корейски» — 6 рублей (за 1 кг)
- Свёкла — 6 рублей (за 1 кг)
- Чеснок маринованный — 17 рублей (за 1 кг)
- Щавель консервированный — 3 рубля (за 0,5 литра).
Рукоделье
- Шерстяные носки взрослые толстые — 5 рублей
- Шерстяные носки взрослые тонкие — 3 рубля
- Пинетки детские — 4 рубля.