Цены на хурму от 2 до 5 рублей: за 2 рубля чаще хурма подмороженная и вяжущая, но съедобная. Много домашних заготовок: лечо, маринованных помидоров, перца, огурцов, кабачковой икры. Цены указаны по состоянию на 6 января.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
  • Капуста пекинская — 2,9 рубля
  • Картофель молодой — 0,65 рубля
  • Помидоры — 5,5 рубля
  • Огурцы большие — 5,5 рубля
  • Морковь — 0,48 рубля
  • Свёкла свежая — 0,41 рубля
  • Сладкий перец — 8 рублей
  • Лук репчатый — 1 рубль
  • Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5 рубля (за 1 кг)
  • Дайкон (большой белый редис) — 2 рубля (за 1 кг)
  • Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Бобы ведёрко — 2 рубля
  • Плоды шиповника -2 рубля (за 1 литр)
  • Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (за 0,5 литра)
  • Тыква домашняя — 1 рубль (за 1 кг)
  • Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Корень имбиря — 18 рублей.

Фрукты, ягоды

  • Фейхоа — 6,5 рубля
  • Авокадо — 14,5 рубля
  • Манго — 6,8 рубля
  • Айва — 5 рублей
  • Гранат — 5−6 рублей
  • Абрикосы — 5 рублей
  • Нектарин — 6,5 рубля
  • Яблоки — 2,5 рубля
  • Груши — 4 рубля (за 1 кг)
  • Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (за 0,5 кг)
  • Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Виноград — 4,5 рубля
  • Апельсины — 2,5−5 рублей
  • Мандарины — 3,5−5,5 рубля
  • Лимоны — 4 рубля
  • Бананы — 3 рубля
  • Киви — 4,8 рубля
  • Хурма — 3−5 рублей
  • Грейпфрут — 6 рублей
  • Орех грецкий — 15 рублей
  • Зелень (петрушка, укроп, щавель, лук) — 10 рублей (за 1 кг).

Приправы и мёд

  • Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (за 100 граммов)
  • Мёд рапсовый — 6 рублей (за 0,5 литра), но за две банки цену снижают, просят 11 рублей.

Маринады, соленья

  • Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком — 7 рублей (за 1 кг)
  • Капуста «Провансаль» — 4 рубля (за 1 кг)
  • Капуста суточная — 4 рубля (за 1 кг)
  • Перец маринованный — 15 рублей (за 1 кг)
  • Морковь «по-корейски» — 6 рублей (за 1 кг)
  • Свёкла — 6 рублей (за 1 кг)
  • Чеснок маринованный — 17 рублей (за 1 кг)
  • Щавель консервированный — 3 рубля (за 0,5 литра).

Рукоделье

  • Шерстяные носки взрослые толстые — 5 рублей
  • Шерстяные носки взрослые тонкие — 3 рубля
  • Пинетки детские — 4 рубля.