Цены на хурму от 2 до 5 рублей: за 2 рубля чаще хурма подмороженная и вяжущая, но съедобная. Много домашних заготовок: лечо, маринованных помидоров, перца, огурцов, кабачковой икры. Цены указаны по состоянию на 6 января.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля

Капуста пекинская — 2,9 рубля

Картофель молодой — 0,65 рубля

Помидоры — 5,5 рубля

Огурцы большие — 5,5 рубля

Морковь — 0,48 рубля

Свёкла свежая — 0,41 рубля

Сладкий перец — 8 рублей

Лук репчатый — 1 рубль

Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5 рубля (за 1 кг)

Дайкон (большой белый редис) — 2 рубля (за 1 кг)

Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)

Бобы ведёрко — 2 рубля

Плоды шиповника -2 рубля (за 1 литр)

Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (за 0,5 литра)

Тыква домашняя — 1 рубль (за 1 кг)

Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200-граммовый стакан)

Корень имбиря — 18 рублей.

Фрукты, ягоды

Фейхоа — 6,5 рубля

Авокадо — 14,5 рубля

Манго — 6,8 рубля

Айва — 5 рублей

Гранат — 5−6 рублей

Абрикосы — 5 рублей

Нектарин — 6,5 рубля

Яблоки — 2,5 рубля

Груши — 4 рубля (за 1 кг)

Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (за 0,5 кг)

Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (200-граммовый стакан)

Виноград — 4,5 рубля

Апельсины — 2,5−5 рублей

Мандарины — 3,5−5,5 рубля

Лимоны — 4 рубля

Бананы — 3 рубля

Киви — 4,8 рубля

Хурма — 3−5 рублей

Грейпфрут — 6 рублей

Орех грецкий — 15 рублей

Зелень (петрушка, укроп, щавель, лук) — 10 рублей (за 1 кг).

Приправы и мёд

Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (за 100 граммов)

Мёд рапсовый — 6 рублей (за 0,5 литра), но за две банки цену снижают, просят 11 рублей.

Маринады, соленья

Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком — 7 рублей (за 1 кг)

Капуста «Провансаль» — 4 рубля (за 1 кг)

Капуста суточная — 4 рубля (за 1 кг)

Перец маринованный — 15 рублей (за 1 кг)

Морковь «по-корейски» — 6 рублей (за 1 кг)

Свёкла — 6 рублей (за 1 кг)

Чеснок маринованный — 17 рублей (за 1 кг)

Щавель консервированный — 3 рубля (за 0,5 литра).

Рукоделье