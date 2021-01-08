В 2020 году я поступила в университет и переехала из Слуцка в Минск. Когда попала в столичный вуз, то ожидала великое начало всего как в учёбе, так и в жизни. Но, к сожалению, всё оказалось совсем не так из-за событий, которые происходят вокруг.

Два раза в день отзваниваюсь родным

Сейчас мои родные всегда находятся в напряжении от того, дойду ли я до учёбы и вернусь ли назад. Ежедневно сообщаю им по телефону или в мессенджерах, как я добралась до вуза, и вечером, когда вернулась в общежитие, чтобы не переживали.

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Перед выходом несколько раз перепроверяю в соцсетях, в частности в телеграм-каналах, что где происходит, чтобы выбрать безопасную дорогу. Чаще всего хожу пешком, иногда подъезжаю остановку — это даёт не столько экономию времени, сколько возможность снять напряжение. Мой путь проходит через «Дружную» и вокзал, на дорогу уходит 20−30 минут. Добраться до универа можно и мимо юрфака БГУ, но там чаще всего столпотворение студентов. Для себя я решила, что его лучше избегать. Стараюсь не ходить также через площадь Независимости, потому что в центре может быть перекрыто и обход займёт ещё больше времени.

Это никого не волнует

Больше всего поражает позиция администрации университета. Если ты опоздал хотя бы на пять минут, сразу ставят пропуск без уважительной причины.

Прямо около входа стоят протестующие, в первые месяцы осени это было чуть ли не каждый день, сейчас реже, но бывает. Среди моих знакомых были те, кто только шёл через протестующих, но их включили в список как принимавших участие в митинге. Есть ребята, которые из-за этого лишились стипендии. Даже если студент придёт на лекцию с опозданием, у него уже будет стоять «Н». Условия поставили такие: несколько пропусков без уважительной — и остаёшься без стипендии, а потом отчисление. Про то, чтобы не прийти, и речи быть не может.

В начале года с нами была «проведена работа», и мы подписывали бумагу о том, что ни в каких мероприятиях принимать участие не будем. Неважно, что и как происходит на улице, ты должен быть на занятиях вовремя и всегда. Чтобы причину опоздания или отсутствия признали уважительной, должна быть справка или заявление.

Никто не считается с тем, что многие студенты добираются на общественном транспорте, а бывает, что транспорт не ходит. От тебя ведь не зависит, что из-за этого опаздываешь, но это никого не волнует. Только несколько раз, когда вечером собирались люди, отпускали на пять минут раньше, чтобы студенты могли успеть на метро. Метро часто бывает перекрыто, и, если не успеешь до него добраться, попадаешь в гущу событий, даже не желая этого.

Случай меня шокировал

Был случай, который меня шокировал. Я шла после занятий обычной дорогой, предварительно проверив события в городе, чтобы не попасть куда-то ненароком. Передо мной шёл парень, просто шёл. Вдруг откуда-то сбоку выскочил человек в форме, скрутил его и повёл в сторону. Я шла буквально в пару шагах от него, у меня был ступор — это ведь могла быть и я. Было жалко этого парня, ведь он не делал ничего плохого и посыла негативного от него тоже не было. Я подумала, что ведь его кто-то ждёт, беспокоится. Он где-то учится или работает, как потом ему объяснить, что он не виноват? Часто прокручиваю в голове после этого, что стала бы делать я в этой ситуации, какие бы действия предпринимала.

Попадёшь ли домой — большой вопрос

Жизнь осложняет и отключение интернета. В начале осени его отключали и в будни, но сейчас это происходит по воскресеньям, чаще с утра. Из-за этого у меня даже были «долги», потому что я не могла подстроиться в выполнении заданий. Плюс от этого один — мы стали чаще разговаривать вживую.

У меня только один выходной — воскресенье. Я в основном сижу в общежитии, в магазин выхожу только по крайней необходимости. Даже в библиотеку опасаюсь, хотя и требуется по учёбе. Пойти куда-то в воскресенье невозможно. И не только потому, что половина мест закрыта, а потому, что если доехать до места сможешь, то попадёшь ли домой — большой вопрос. Кроме страха за себя, есть ещё страх за близких. Выходя из дома, не знаешь, вихрь каких событий закрутит тебя и чем это закончится. В последнее время беспокойства для нас стали нормальным, мы это воспринимаем уже как должное, и это ужасно.

Страх и неопределённость

Кроме страха, есть ещё неопределённость в завтрашнем дне, хотя в каком «дне», если не знаешь, что будет вечером. Знакомые, однокурсники, конечно, обсуждают происходящее, иногда даже спорят. Есть ребята, которые не хотят мириться с происходящим, но есть и те, кто подстраивается под ситуацию.

Какой вклад могу сделать лично я — эта мысль постоянно тревожит меня. Но понимание, что по отдельности мало что получится, заставляет думать, что же дальше?

Всегда найдутся те, кто застынет в ожидании, но есть и те, кто ждать не станет, а действует. Таких большинство на самом деле.

Что касается лично меня, то мне ближе спокойствие и справедливость. Особенно напрягает, когда не можешь осуществить свои планы и стремления. Но, кроме будоражащих событий в стране, остаётся ещё семья, учёба, которая имеет свой круговорот событий. Обстановка в стране влияет не только на общество в целом, но и на жизнь каждого отдельного человека, меняет его уклад жизни. Просыпаешься с мыслью, что же будет дальше.