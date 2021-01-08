Фолькер Гермес, немецкий художник, выкладывает в своем инстаграме картины, в которых переосмысливает работы мастеров Средневековья и эпохи Возрождения. Фолькер берёт за основу портреты знаменитых художников, среди которых Рембрандт, Ван Эйк, и перерисовывает их, добавив на лица защитные маски.

Как рассказал Фолькер, проект стартовал задолго до пандемии, ещё 10 лет назад. Над созданием картин художник работает в своей студии в Дюссельдорфе.

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В его работах есть и социальный контекст. Изначально Гермес задумался о значении портретов как жанра. Какую функцию они выполняют? Какие люди могли себе позволить в то время заказывать художникам портреты? Глядя на портреты, мы совершенно ничего не знаем о людях, которые на них запечатлены, и, когда мы смотрим на портрет, в фокусе на самом деле находится только лицо. Закрыв лица, Фолькер попытался переключить наше внимание на то, как были одеты люди разных эпох, и на глубокий смысл моды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volker Hermes (@volker.hermes)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volker Hermes (@volker.hermes)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volker Hermes (@volker.hermes)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volker Hermes (@volker.hermes)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volker Hermes (@volker.hermes)