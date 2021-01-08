«Всегда предпочитала холодных и надменных мужчин». Как Слуцк превратился в город снеговиков (обзор Instagram)

Отдел новостей
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«Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые случчане сами выложили в Instagram.

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Публикация от Анастасия (@nastya.vrublevskaya)

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Публикация от егор (@egorrudenia10)

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Публикация от Ольга Русу (@gembitskaiaolga)

 

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Публикация от Денис Коржевич (@denchik8532)

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Публикация от Алексей Трайно (@alekseitraino)

 

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Публикация от Lana ✨ (@lana_putceiko)

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Публикация от Наташа Гладкая (@natalia_gladkaya)

 

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Публикация от Ольга (@olga_khadarovich)

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Публикация от Ольга Олимпия (@olyaolimpiya1)

 

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Публикация от Татьяна (@yanov.ich)

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Публикация от Veronika (@veroni4ka_bogarevi4)

 

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Публикация от Егор Мельничек (@melnichek_egor)

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Публикация от Ирина Алишевич (@ira_alishevich)

 

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Публикация от Лера (@lera_2010_04)