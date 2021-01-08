На территории бывшего сахарного завода установили гигантскую вагину. Арт-объект занимает 33 метра в высоту

На территории бывшего сахарного завода в бразильском штате Пернамбуку установили железобетонный арт-объект в форме гигантской вагины: он занимает 33 метра в высоту, 16 метров в ширину и 6 — в глубину. Автор работы — Джулиана Нотари, местная художница. Она создала инсталляцию, чтобы призвать к диалогу по гендерным вопросам в стране. На подготовку работы ушло 11 месяцев, ею занималась команда из 40 человек.

Ленд-арт-объект называется «Дива». Он покрыт смолой красного цвета, что является символом вульвы и раны. Как написала в фейсбуке сама Нотари, цель её инсталляции — «поставить под сомнение отношения между природой и культурой в фаллоцентрическом и антропоцентрическом западном обществе».

Художница отметила, что её инсталляция особенно актуальна «в связи с ситуацией в стране». Как догадываются авторы The Guardian, Нотари имела в виду президентство Жаира Болсонару: политика, известного своими консервативными взглядами, часто обвиняют в шовинизме, расизме и мизогинии. Не обошлось и без критики. Как пишут местные СМИ, работу успели поругать минимум по трём причинам: сторонники Болсонару назвали её порочащей честь президента, а борцы за справедливость — трансфобной и расистской. Трансфобной — потому что художница ассоциирует вульву только с женщиной, а расистской — из-за фотографии, на которой Нотари (белокожая девушка) сфотографировалась на фоне темнокожих мужчин-рабочих, которые подготавливали инсталляцию.

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Впрочем, несмотря на многочисленные негативные комментарии, Нотари довольна своей работой: она заметила, что «Дива» всё же заставляет людей говорить о социальных отношениях, природе и окружающей среде.