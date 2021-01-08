Умение вдохновлять — не профессия и даже не харизма. Кто эти музы XX в. — женщины, которые смело меняли историю искусства, создавая новые направления? Чьи образы стали отправной точкой нового стиля жизни?
Не просто афиши
В конце 1893 г., в канун Рождества, Сара Бернар, знаменитая французская актриса, решила возобновить спектакль «Жисмонда», для чего срочно потребовались новые афиши. Единственным художником, который согласился выполнить заказ в предпраздничные дни, оказался некий Альфонс Муха.
Он посетил спектакль и под впечатлением от актёрского таланта Бернар быстро выполнил работу. Художник создал не столько реальный портрет, сколько передал увиденный на сцене образ — чарующую рыжеволосую красавицу Жисмонду. И после этого «проснулся знаменитым»: парижская публика срывала афиши со стен, а актриса, заказав дополнительный тираж, решила лично познакомиться с молодым человеком.
Создание театральной афиши к постановке пьесы В. Сарду «Жисмонда» принесло Альфонсу Мухе большую известность и признание, стало одной из основных поворотных вех в творчестве чешского художника. Сара Бернар заключила с Альфонсом Мухой контракт на шесть лет, по которому он создавал плакаты, костюмы и декорации к её спектаклям. Благодаря протекции актрисы художник стал главным декоратором театра «Ренессанс».За эти шесть лет Альфонс выработал и отточил свой стиль, создавая узнаваемые образы «Тоски», «Дамы с камелиями», «Медеи», «Самаритянки». В 1897 г. в парижской галерее La Bodiniere успешно состоялась первая выставка работ Мухи, на следующий год открылась более масштабная — в Salon des Cent, затем целый ряд выставок прошёл по всей Европе.
В 1898-м началось сотрудничество Альфонса с Жоржем Фуке, сыном парижского ювелира. Результатом их совместной работы стала неординарная коллекция ювелирных изделий. Впечатленный успехом ювелир заказал Мухе оформление фасада своего дома и разработку интерьера нового магазина. Дальнейшая карьера художника была также весьма успешной, он стал одним из самых ярких представителей модерна и ар-нуво.
Цветы и звёзды
Ещё одним талантливым человеком, для которого знакомство с Сарой Бернар стало судьбоносным, был Рене Лалик, ювелир. Мы знаем бренд Lalique как производителя роскошного французского хрусталя. Но сам Рене начинал свою карьеру весьма скромно — работал подмастерьем в парижской ювелирной лавке.
Он очень любил рисовать, эскизы были весьма необычны, и их охотно покупали уже известные в то время ювелирные дома (в частности Дом Cartier) и создавали по ним свои украшения. Изделия, выполненные по эскизам Рене, хорошо продавались: он как никто умел воссоздавать мотивы живой природы — изгибы листьев, стебли цветов, лепестки, насекомые соединялись в изящные композиции.
Окончив Парижскую школу декоративных искусств и отточив художественные навыки в Лондонской художественной школе Crystal Palace, Рене открыл собственную мастерскую — его козырем был дизайн, а не масса каратов. И всё же для грандиозного успеха нужно было что-то ещё.Возможно, Лалик был один из первых ювелиров, кто догадался использовать славу мировой звезды для рекламы своих украшений. Абсолютная дива, «самая знаменитая актриса за всю историю», как называли Сару Бернар в начале XX в., тратила на роскошь миллионы.
Свою драматическую игру она дополняла вызывающе декоративными костюмами, и Лалик стал создавать для дивы сценические украшения — золотые ошейники, роскошные широкие браслеты, массивные серьги и диадемы. Их обсуждали во всех модных салонах (сейчас украшения находятся в коллекциях мировых музеев), и Лалик стараниями Сары быстро обрёл статус непревзойденного художника-ювелира.
Ищите женщину
Из «Википедии» мы можем узнать, что «муза (греч. Μούσα) — это лицо, пробуждающее творческое вдохновение у деятелей искусств или наук. Как правило, это женщины из окружения поэта (художника, композитора
Большинству известных художников музой служили подруги, возлюбленные или жены. Известность Клоду Моне принесла картина «Камилла, или Портрет дамы в зелёном платье», на которой он изобразил свою музу и жену Камиллу Донсье. Долгие годы она оставалась его единственной моделью — Камилле нравилось замирать перед холстом, и большая часть женских образов Моне написана именно с неё.
На создание живописных шедевров сюрреализма Сальвадора Дали вдохновляла супруга Гала (Елена Дьяконова), Густава Климта — его подруга-дизайнер Эмилия Флёге, а Марк Шагал сделал главной героиней своих полотен любимую жену Беллу Розенфельд.Потомственная итальянская аристократка и известная кутюрье Эльза Скиапарелли сотрудничала с Рене Магриттом, Мерет Оппенгейм, Жаном Кокто, Альберто Джакометти и другими художниками, но самые интересные работы рождались в её творческом тандеме с Сальвадором Дали.
Их первой совместной работой стал газетный принт: художник предложил Эльзе вырезать статьи, в которых о ней писали, и перенести их на шёлковый платок. Затем появилось знаменитое платье с омаром, созданное для Уоллис Симпсон, шляпки в виде туфли, бифштекса, телефона и телескопа, брошь-глаз, перчатки с накрашенными ногтями и диван в форме губ.
Экстравагантная и утонченная, Эльза сама была словно произведение искусства. Невероятно застенчивая от природы, она проявляла смелость лишь в моде: с шиком носила свои авангардные наряды, перья и даже изобрела собственный невероятно яркий оттенок shocking pink — сегодня его называют «фуксия». В 1930-е он стал фирменным цветом модного Дома Schiaparelli.
«Цвет сам попался мне на глаза — блестящий, невероятный, нескромный, пленительный, полный жизни, подобный свету, объединённый цвет всех птиц и рыб в мире, цвет Китая и Перу, совсем не западный, шокирующий, чистый, интенсивный…» — так дизайнер описывала его в своей книге «Моя шокирующая жизнь».
Модная революция
Менять правила жизни социума — можно ли считать это искусством? Если вы согласны, мы должны вспомнить и о Твигги.
Она была слишком худой даже по модельным меркам — при росте 168 см девушка весила чуть больше 40 кг. Её перевоплощение из дурнушки в супермодель произошло за 7 часов — столько времени потребовалось мастерам салона красоты Leonard’s Hair Salon, чтобы окрасить и остричь её волосы.
Новый салон искал девушек, согласных на эксперименты с волосами, и Твигги очень подошла короткая стрижка. Её фото, выставленное в витрине для привлечения клиентов, заметила редактор модного журнала. В течение следующих 4-х лет девушка не сходила с глянцевых страниц фешен-изданий.
Твигги стала центральной фигурой «культа юности», который возник в 60-х в Англии с изобретением мини-юбки Мэри Куант. Образ девчонки-подростка с хулиганскими замашками и ярко накрашенными ресницами невероятно ей шёл и породил «эффект Твигги» — все модные современницы старались стать похожими на неё.Стилистическую и социальную революцию, неотделимую от культурной, которую инициировали художники-авангардисты XX в., сложно представить без участия Габриэль Шанель.
Если бы она была звездой, то находилась бы в центре созвездия художников, совершивших революцию в XX в. Если бы была произведением искусства, то стала бы авангардным коллажем. А если путешественницей, то колебалась бы между Англией и Италией, но выбрала бы Венецию из-за её церквей в стиле барокко, Дягилева и его русских балетов. Если бы она была фильмом, то стала бы шедевром Рене, Трюффо или Висконти. Если бы могла стать вечеринкой, то собрала бы всех своих друзей — Кокто, Пикассо, Мизию, Пуленка, Дали, Сержа Лифаря и Поля Морана. Собственно, такие вечеринки и проходили у нее на Рю Камбон.
Габриэль Шанель участвовала в беспрецедентном творческом сотрудничестве, создавая костюмы для балета, театра, оперетты и кино. Дружеские связи питали её искусство: как передовой мыслитель эпохи, Габриэль взяла на себя поддержку артистов.
Она финансово помогла состояться «Русским балетам» Дягилева и «Весне священной» Игоря Стравинского. Природное видение прекрасного давало Шанель возможность разглядеть его в окружавших её талантливых людях.
«Она была покровительницей всех наших творческих изысканий, но никогда не говорила и даже не хотела упоминать об этом. На светский шум отвечала благородным молчанием», — вспоминал Жан Кокто.
Пигмалион и наставник, она также способствовала развитию карьеры и личностей: познакомила молодого Висконти с Ренуаром, затем Франко Дзеффирелли с Висконти. В круг богемной элиты Парижа Габриэль попала благодаря Мизии Серт, которая в детстве училась играть на фортепиано, сидя на коленях у Ференца Листа, а став взрослой дамой, позировала Огюсту Ренуару, дружила с Тулуз-Лотреком, Дебюсси, Малларме, Стравинским и Пикассо.
История XX в. наполнена именами невероятных женщин — с сильным характером, индивидуальной внешностью и особым взглядом на мир. Сейчас сложно предположить, каким было бы искусство, мода и социальная жизнь без их загадочной души, которая отразилась на живописных полотнах и графических эскизах, в блеске театральных софитов и украшений, в литературных строчках и в звуках музыки.