Великаны в Слуцке. Сторонник альтернативной истории решил посвятить 2021 год поиску артефактов и сооружений, связанных с историей земли Беларуси (видео)

Предлагаю посмотреть видео. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.

Реклама

… возможно ли, что ещё в 19 веке в Беларуси жили люди ростом более 2-х метров?!

Миф? Реальность?! Точка зрения и факты в видео. Видео: ALIAKSEI BIYANAU

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».