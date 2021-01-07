В мире по-прежнему нет специфического лечения коронавирусной инфекции. Однако некоторые препараты время от времени начинают массово использовать «для лечения и профилактики» COVID-19. Какие средства могут навредить при неправильной самостоятельной терапии? Врачи рассказывают о самых популярных.

Антибиотики

В начале пандемии к антибакиотикам в Беларуси достаточно часто прибегали (и врачи, и сами пациенты) для лечения коронавирусной инфекции любой степени тяжести. Итог: ВОЗ обеспокоилась их бесконтрольным приёмом и ещё раз подчеркнула, что антибиотики не действуют против вирусов (в том числе и коронавирусов) и позволяют лечить только бактериальные инфекции.

Артём Кошкин, врач-терапевт медицинского центра «Кравира», поясняет, что необоснованный приём антибиотиков опасен в первую очередь формированием антибиотикорезистентности (потеря чувствительности бактерий к данным препаратам) как у отдельного человека, так и в популяции:

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— Может сложиться ситуация, когда не останется эффективных средств для борьбы с бактериями, а это чревато серьёзными человеческими потерями. К последствиям необоснованного приёма антибиотиков можно отнести и побочные эффекты: нарушение микрофлоры кишечника, приводящее к антибиотик-ассоциированной диарее, а также к вторичному иммунодефициту, развитие аллергических реакций, нарушение работы печени, почек, возникновение нарушений сердечного ритма и др.

Ко второй волне пандемии антибиотики исчезли из протоколов лечения больных коронавирусом. Сейчас они могут назначаться при коронавирусной инфекции в случаях, когда есть поражение лёгких и появление признаков присоединения бактериальной инфекции, рассказал Сергей Метельский, пульмонолог высшей категории «Центра здорового сна».

— При коронавирусной инфекции морфологически, рентгенологически, да и клинически развивается не та пневмония, которая имеет место, скажем, при классическом бактериальном воспалении лёгких. Отсюда и несколько иные подходы к лечению. Если при обычной бактериальной («нековидной») пневмонии в обязательном порядке препаратом первого ряда должен быть назначен антибиотик, то коронавирусную инфекцию с поражением лёгких не всегда обязательно лечить с применением антибиотиков. Конечно, решение о назначении препаратов принимает врач, оценив состояние пациента, степень выраженности заболевания, результаты лабораторных исследований. Основанием для их применения при коронавирусной инфекции является появление убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции.

Противовирусные препараты

Артём Кошкин рассказывает, что противовирусные препараты назначаются, когда вирус идентифицирован в организме человека или имеются чёткие клинические проявления, характерные для патологического процесса, вызванного конкретным вирусом (например, вирусом герпеса, гриппа, А и т. д. ).

— Врач собирает анамнез, оценивает клиническую картину, данные лабораторных и инструментальных методов обследования, выставляет диагноз и назначает этиотропное (направленное на выявленного возбудителя) лечение. Для лечения коронавирусной инфекции, к сожалению, пока специфического лечения нет. Поэтому приём любых противовирусных препаратов не обоснован и не может быть рекомендован к применению в клинической практике из-за риска развития побочных эффектов.

Жаропонижающие препараты

Повышенная температура — достаточно распространённый симптом коронавируса, на который многие ориентировались в первую волну коронавируса. В конце марта — начале апреля, после того, как ВОЗ рекомендовала использовать парацетамол при коронавирусе (хоть речь шла только об облегчении симптомов заболевания), в белорусских аптеках наблюдался повышенный спрос на самое популярное жаропонижающее — парацетамол. При этом фармацевты подчёркивают:

— Жаропонижающие не назначают как профилактическое средство. У парацетамола, например, серьёзные противопоказания и побочные действия, он может вызывать аллергические реакции. Также могут наблюдаться нарушения со стороны иммунной и дыхательной систем, кроветворных органов, функций печени. Парацетамол разрешён не всем: его нельзя принимать детям до 6 лет, при заболеваниях печени, в период беременности и лактации, в пожилом возрасте.

Никита Соловей, главный инфекционист Минска, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, рассказал, какую температуру при коронавиурсе надо сбивать:

— Инфекционисты обычно советуют до 38,5 не сбивать, но только если пациент хорошо переносит повышенную температуру. Бывают разные ситуации. Например, у пациента с сердечной недостаточностью даже повышение до 37,5 вызывает существенное ухудшение общего состояния. В таком случае незачем мучить пациента. Абсолютных границ «вот до этих цифр не трогайте» нет. Всё очень индивидуально. Высокая температура на протяжении длительного времени плоха тем, что пациенты обезвоживаются. Они теряют много жидкости, адекватно не пьют, и это приводит к сгущению крови, когда возрастает относительное количество гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. А это важнейший фактор тромбообразования. Всё, на самом деле, индивидуально. Сомневаетесь — лучше позвонить врачу и проконсультироваться, что делать в конкретном случае.

Глюкокортикостероиды

Глюкокортикостероиды активно используются также для лечения COVID-ассоциированного поражения лёгких (пневмонита), подавления гипериммунной реакции организма, говорит терапевт Артём Кошкин.

— Они обладают выраженным противовоспалительным, иммуносупрессивным действием. Однако наряду с положительными эффектами существует масса побочных, которые зачастую сопровождают пациента во время лечения — особенно при длительной терапии такими препаратами. К побочным эффектам можно отнести бессонницу, эмоциональную неустойчивость, повышенный аппетит и прибавление в весе, повышение артериального давления, уровня глюкозы в крови (вплоть до развития сахарного диабета), язвообразование в желудке и двенадцатиперстной кишке, появление стероидных угрей, отёков верхней половины туловища, остеопороз. Также увеличивается вероятность присоединения вторичной инфекции в связи с иммуносупрессивным действием данных препаратов, возможно развитие катаракты и др. Список побочных эффектов действительно серьёзный, поэтому только врач, применяя свои знания, может назначить лечение препаратами этой группы, чтобы не навредить пациенту.

Иммуномодуляторы

Что касается иммуномодуляторов, то их эффективность не доказана и медики высказываются против их приёма по совету друзей или экспертов из социальных сетей.

— Доказательная база по ним крайне скудная, — говорил Никита Соловей. — Эти препараты неизвестны западнее нашей границы. Они распространены на постсоветском пространстве, и в основном все данные по ним известны из исследований, которые проводили их производители, что вызывает сомнения в объективности.