Помощь нуждающимся в Германии: как порадовать в праздники тех, кому и так приходится нелегко

В Германии примерно 670 тысяч бездомных. Как порадовать тех, кому и так приходится нелегко, знают организаторы и волонтёры рождественской акции под названием «Дарить радость».

Впервые она была проведена в Германии в начале 50-х годов прошлого века. В послевоенной Германии праздничные пакеты-кульки с продуктами и предметами первой необходимости раздавали нуждающимся. Сегодня эту традицию активно продолжают по всей стране религиозные организации, церковные общины, объединения добровольцев и, конечно же, просто неравнодушные граждане.

Как рождественская акция выглядит сейчас

Рождественские пакеты-сюрпризы получают в первую очередь дети, малообеспеченные семьи, одинокие старики и те, кто остался без средств к существованию. В Вуппертале при поддержке благотворительной организации Caritas проходит акция «Ангелы с подарком». Стоимость содержимого подарочного пакета (плитка шоколада, кофе, пряники и печенье, орехи, конфеты, упаковка сырокопчёной колбасы) не превышает 15 евро, сообщают организаторы.

Есть и особая просьба к «ангелу», которым может стать любой желающий: рождественский кулёк нужно обязательно снабдить поздравительным письмом или открыткой. Ведь слова, написанные от души, способны согреть любого, даже в ненастную погоду.

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В Мюнхене служба «ангелов» акции Weihnachten aus der Tüte включает и виртуальный подарок: по желанию адресата один из волонтёров поздравит его лично по телефону.

А вот ещё один пример добрых дел: в благотворительной программе Foodtruck, осуществляемой в Берлине католическим объединением Caritas, в этом году принял участие федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Улыбаться можно и на расстоянии

По оценкам организаций, оказывающих помощь людям, не имеющим жилья, бездомных по всей стране — примерно 670 тысяч. Во время пандемии пункты раздачи бесплатной еды, центры, где люди могут получить поношенную одежду, принять душ и просто согреться, оказались в сложной ситуации. По словам монахини католического ордена францисканцев Кристины Кляйн из «Службы доверия и духовной поддержки для бездомных Губбио» в Кёльне, пара ботинок, непромокаемый плащ, бутерброды — всё это согревает людей в преддверии праздников.

Благотворительные сообщества StrassenBLUES e.V. в Гамбурге и Берлине собирают пожертвования для оказания помощи бездомным. В ноябре 2020 года добровольцы стартовали необычную акцию #hotelsforhomeless, предлагая спонсировать проживание бездомных в номерах пустующих из-за пандемии отелей. 20 человек смогут до конца марта 2021 года ночевать в тепле.

В Дюссельдорфе редакция журнала fifty-fifty, выпуски которого обычно распространяют бездомные на улицах городов, организовывает сбор спальных мешков, защитных масок и палаток.

Сказочная почта

Счастливые детские воспоминания, как утверждают психологи, во взрослой жизни помогают нам гораздо лучше справляться с потрясениями и кризисами. Такие радостные моменты часто связаны с праздничной атмосферой Рождества.

Именно к этому празднику добровольцы акции «Рождество в обувной коробке» вот уже более 25 лет отправляют подарки в Грузию, Румынию, Беларусь, Украину, Молдавию, Латвию, Литву, Болгарию. Сладости, предметы гигиены, письменные принадлежности и небольшой сюрприз с поздравительным письмом своевременно отправляются под ёлку к детям из нуждающихся семей.

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