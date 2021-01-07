Помощь нуждающимся в Германии: как порадовать в праздники тех, кому и так приходится нелегко

Инга Ваннер / dw.com
-
0

В Германии примерно 670 тысяч бездомных. Как порадовать тех, кому и так приходится нелегко, знают организаторы и волонтёры рождественской акции под названием «Дарить радость».

Впервые она была проведена в Германии в начале 50-х годов прошлого века. В послевоенной Германии праздничные пакеты-кульки с продуктами и предметами первой необходимости раздавали нуждающимся. Сегодня эту традицию активно продолжают по всей стране религиозные организации, церковные общины, объединения добровольцев и, конечно же, просто неравнодушные граждане.

Рождественская акция: как в Германии помогают нуждающимся , Слуцк
Благотворительные фонды приготовили партию спальных мешков для бездомных в Германии. Фото с сайта dw.com

Как рождественская акция выглядит сейчас

Рождественские пакеты-сюрпризы получают в первую очередь дети, малообеспеченные семьи, одинокие старики и те, кто остался без средств к существованию. В Вуппертале при поддержке благотворительной организации Caritas проходит акция «Ангелы с подарком». Стоимость содержимого подарочного пакета (плитка шоколада, кофе, пряники и печенье, орехи, конфеты, упаковка сырокопчёной колбасы) не превышает 15 евро, сообщают организаторы.

Есть и особая просьба к «ангелу», которым может стать любой желающий: рождественский кулёк нужно обязательно снабдить поздравительным письмом или открыткой. Ведь слова, написанные от души, способны согреть любого, даже в ненастную погоду.

Реклама

В Мюнхене служба «ангелов» акции Weihnachten aus der Tüte включает и виртуальный подарок: по желанию адресата один из волонтёров поздравит его лично по телефону.

А вот ещё один пример добрых дел: в благотворительной программе Foodtruck, осуществляемой в Берлине католическим объединением Caritas, в этом году принял участие федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Улыбаться можно и на расстоянии

По оценкам организаций, оказывающих помощь людям, не имеющим жилья, бездомных по всей стране — примерно 670 тысяч. Во время пандемии пункты раздачи бесплатной еды, центры, где люди могут получить поношенную одежду, принять душ и просто согреться, оказались в сложной ситуации. По словам монахини католического ордена францисканцев Кристины Кляйн из «Службы доверия и духовной поддержки для бездомных Губбио» в Кёльне, пара ботинок, непромокаемый плащ, бутерброды — всё это согревает людей в преддверии праздников.

Благотворительные сообщества StrassenBLUES e.V. в Гамбурге и Берлине собирают пожертвования для оказания помощи бездомным. В ноябре 2020 года добровольцы стартовали необычную акцию #hotelsforhomeless, предлагая спонсировать проживание бездомных в номерах пустующих из-за пандемии отелей. 20 человек смогут до конца марта 2021 года ночевать в тепле.

В Дюссельдорфе редакция журнала fifty-fifty, выпуски которого обычно распространяют бездомные на улицах городов, организовывает сбор спальных мешков, защитных масок и палаток.

Сказочная почта

Счастливые детские воспоминания, как утверждают психологи, во взрослой жизни помогают нам гораздо лучше справляться с потрясениями и кризисами. Такие радостные моменты часто связаны с праздничной атмосферой Рождества.

Именно к этому празднику добровольцы акции «Рождество в обувной коробке» вот уже более 25 лет отправляют подарки в Грузию, Румынию, Беларусь, Украину, Молдавию, Латвию, Литву, Болгарию. Сладости, предметы гигиены, письменные принадлежности и небольшой сюрприз с поздравительным письмом своевременно отправляются под ёлку к детям из нуждающихся семей.

УНП 101 166 185 Посольство ФРГ в РБ