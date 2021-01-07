Топ-8 зрелищных опытов, которые легко повторить с ребёнком дома

Каникулы продолжаются, и детей нужно занимать чем-то полезным и интересным. Предлагаем повторить физику и химию и провести вместе с ребёнком несколько зрелищных экспериментов. Что важно: каждый из этих опытов можно сделать с помощью вещей, которые, скорее всего, есть у вас дома.

1. Объёмные краски

Что нужно?

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Блинная мука

Соль

Вода

Гуашь либо пищевые красители и пластиковые стаканчики для каждого цвета

Ватные палочки

Бумага для рисования (лучше альбомная)

Микроволновка

Для создания одной краски смешиваем столовую ложку муки, 2 столовые ложки соли, 3 столовые ложки воды, краску либо краситель. Всё — можно рисовать. Делать это лучше ватными палочками (для каждой краски потребуется индивидуальная) и на плотной бумаге либо картоне. Когда рисунок будет готов, просто подогрейте его в микроволновке — пяти минут и мощности в 600 Вт будет достаточно, чтобы краски стали объёмными и затвердели.

Как это работает? Сделанные вами краски ничем не отличаются от теста для блинчиков, только у вас оно цветное. А в микроволновке тесто, как ему и положено, поднимется и запечётся.

2. Инопланетная глазунья

Что нужно?

Одно (или несколько) сырых яиц

Краснокочанная капуста

Соль

Масло

Сковорода

Готовим настой из краснокочанной капусты: шинкуем её, насыпаем в большой стакан, завариваем горячей водой, остужаем и процеживаем. Отделяем желтки от белков, белки смешиваем с парой-тройкой ложек капустного отвара. На разогретую и смазанную маслом сковороду выливаем сначала белки, а потом в середину помещаем желтки. Солим по вкусу. Получается традиционная с точки зрения вкуса, но неожиданно зелёная яичница с жёлтыми «глазами». Как это работает? В краснокочанной капусте содержатся вещества антоцианы, которые меняют цвет в зависимости от кислотности среды. В нейтральной среде её сок имеет фиолетовый оттенок, а благодаря соединению с щелочной средой (яичный белок) он меняет цвет на зелёный.

3. Соревнование свечей

Что нужно?

Плавающие свечи (3 штуки)

Подставки под свечи (например, кубики разной высоты)

Прозрачная ёмкость с широким отверстием (банка либо ваза)

Поместите каждую из свечей на отдельную подставку, зажгите и подождите, чтобы они хорошо разгорелись. Накройте все три свечи банкой и предложите ребёнку угадать, какая из свечей погаснет первой. Сначала должна погаснуть верхняя свечка, потом средняя и далее нижняя.

4. Насос для шариков

Для горения свечей нужен кислород. При этом сами свечи сделаны из вещества, которые содержат углерод. Взаимодействуя с кислородом, он образует углекислый газ, который накапливается наверху банки, постепенно замещая собой кислород. Без кислорода свечи и гаснут по очереди — сверху вниз.

Что нужно?

Пластиковая бутылка

Сода

Уксус

Воздушный шарик

В бутылку насыпьте пару столовых ложек соды, а затем залейте уксусом на 1/3 объёма бутылки. Взболтайте содержимое бутылки, быстро натяните на горлышко шарик — и следите, как он надуется.

5. Дождик из облака

При соединении соды с уксусом происходит реакция, во время которой высвобождается углекислый газ: он поднимается наверх и надувает шарик.

Что нужно?

Банка с водой

Пена для бритья

Пищевой краситель синего (для оригиналов — любого другого цвета)

Пипетка

Выдавите побольше пены прямо на поверхность воды — это будет ваше облако. Возьмите пипетку и накапайте краситель на поверхность «облака». Теперь наблюдайте, как в банку с водой из него польётся яркий дождь.

6. Снег из подгузника

Краситель просачивается сквозь пену и опускается на дно за счёт того, что плотность его выше, чем у пены.

Что нужно?

Одноразовые подгузники

Глубокая миска или тазик

Холодная вода

Разрезаем подгузник и достаём из него наполнитель (в сухом виде он будет похож на обычную вату), измельчаем его руками или ножницами. Помещаем измельчённый наполнитель в миску либо тазик с водой, при этом постоянно его разминая. Важно не переборщить с водой, её нужно добавлять постепенно, чтобы наполнитель не плавал в жидкости, а полностью её впитывал, тогда прямо на ваших глазах мокрая вата превратится в белый пушистый сугроб. Если положить такой снег в холодильник (но не в морозилку) примерно на час, а потом вынуть, он будет выглядеть почти как настоящий.

7. Цветное молоко

Наполнителем современных подгузников служит полиакрилат натрия. Этот абсорбент может впитать в себя влаги больше собственного веса в 30 раз. Соединяясь с водой, волокна полиакрилата натрия разбухают и принимают кристаллическую форму.

Что нужно?

Стакан цельного молока комнатной температуры

Жидкое средство для мытья посуды

Разведённые в небольшом количестве воды пищевые красители разных цветов

Ватные палочки

Тарелка для супа

Налейте молоко в тарелку, туда же добавьте несколько капель красителей. Окуните ватную палочку в моющее средство, опустите её в середину тарелки с молоком и подержите секунд 15−20. Молоко и красители «оживут» — начнут двигаться и создавать радужный орнамент.

8. Зубная паста для слона

Моющее средство ослабляет химические связи, которые удерживают жиры в растворе (вот почему молоко нужно именно цельное, обезжиренное не подойдёт). В связи с этим снижается поверхностное натяжение жидкости, она начинает двигаться, а благодаря красителям это выглядит очень зрелищно.

Что нужно?

Большой поднос

Пластиковая бутылка

150 мл перекиси водорода (не менее 6%)

Пищевые красители

Средство для мытья посуды либо жидкое мыло

Пакетик сухих дрожжей

Тёплая вода

Поставьте бутылку на поднос, отдельно в стакане или чашке смешайте две столовые ложки тёплой воды и столовую ложку сухих дрожжей; оставьте на 10−15 минут, чтобы начался процесс брожения. В бутылку налейте перекись и две столовые ложки жидкого мыла. Добавьте в получившийся раствор краситель, чтобы цвет жидкости стал ярким. А теперь перелейте в него забродившую дрожжевую смесь — и на всякий случай отойдите от стола. Из горлышка бутылки начнет быстро выделяться плотная пена в огромном количестве (её точно хватит, чтобы почистить зубы слону).

Во время этой реакции происходит распад перекиси с образованием воды, кислорода и выделением тепла. Катализатором служат дрожжи, а жидкое мыло отвечает за образование пышной пены.