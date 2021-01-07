Рождественское послание епископа Слуцкого и Солигорского Антония пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Слуцко-Солигорской епархии Белорусской Православной Церкви

Дорогие отцы, братья и сестры! Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова и Новолетием!

Христос родился — Бог воплотился!

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Снова свет Вифлеемской звезды привёл нас, как когда-то волхвов, под сень пещеры, где юная Мать склонилась над Младенцем, рождённым спасти род человеческий от греха и смерти. Ангелы славословят Его на небе, а животные согревают на земле. Свершилось Рождество — и значит, с нами Бог!

Когда простые люди спрашивали преподобного Паисия Святогорца, как праздновать Рождество Христово, старец отвечал: «Буду молиться, чтобы сердце ваше стало Вифлеемскими яслями». И сейчас, пребывая у престола Господня, этот святой подвижник молится, чтобы наши сердца смогли принять рождённого от Девы Богомладенца. Всё очень просто: если наши сердца вмещают любовь, то Богу не будет тесно в них! Если мы вопреки злобе этого мира готовы любить ближних, делиться с ними радостями и разделять их печали, дарить им тепло и уют, если мы живём не только для себя, — то Господь придёт под кров наших душ и сотворит у нас Себе обитель.

Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною (Откр. 3:20), — возвещает Спаситель каждому из нас. Дорогие мои, какое это счастье — впустить Христа в нашу жизнь, в наши семьи! Он ничего у нас не заберёт, Он нам пожертвует Себя и дарует нам жизнь с избытком (Ин. 10:10), жизнь яркую, насыщенную, одухотворённую, наполненную смыслом. Как может быть иначе, если самая большая драгоценность у Господа — это человек? Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3:16)!

Ушёл в прошлое тяжёлый, сложный, для некоторых из нас трагический 2020 год. Он ясно напомнил нам, что у человека только одна надежда — это Бог! Мы не можем рассчитывать лишь на себя, не можем быть до конца уверены в своих планах — всё может обрушиться в одно мгновение. Сила человеческая так призрачна, жизнь человеческая так хрупка! Поэтому будем ценить каждый миг бытия и будем дорожить нашими близкими. Каждое слово, жест, каждая возможность побыть рядом с родным человеком — это крупица золота. Не будем разбрасываться этим богатством, чтобы потом не жалеть о ненужных конфликтах, о резких словах, о нашем эгоизме, о том, что недоговорили, не выслушали, не обняли.

Ближний — это святыня. И пусть в новом 2021 году Господь укрепит нашу любовь к ближним, даст ей новое дыхание, научит нас любить и благословит быть любимыми!

Особо приветствую тех, кто не может находиться в храме по болезни. Дорогие, сейчас вас вынужденно нет на богослужениях, но Церковь с вами, она помнит вас и молится о вашем скорейшем выздоровлении. Стойкости вам — телесной и духовной!

Благодарю вас, пастыри, диаконы, монашествующие, за ваше самоотверженное бесстрашное служение Христу Спасителю, вдохновляющее меня с молитвой идти вперёд.

Благодарю вас, замечательные наши миряне, за ежедневный подвиг, который вы несёте в семьях, на работе, в церковных общинах.

Благодарю вас, взрослые и дети, люди почтенного возраста и молодёжь, братия и сестры, за то, что вы есть!

Храни вас Господь!