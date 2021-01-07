«Если ссорились, то на минуту». Случчане Шкуматовы отмечают бриллиантовую свадьбу и рассказывают как прожить вместе 60 лет

Супруги Иван и Софья Шкуматовы из деревни Горки Слуцкого района 7 января отмечают бриллиантовую свадьбу. Они рассказали «Кур'еру» историю своего знакомства, как сватались и женились в 60-е годы прошлого века и почему спрашивать друг друга «Любишь ли ты меня?» совсем не обязательно для долгой и дружной жизни.

Сейчас Софье Андреевне 85 лет, а Ивану Александро­вичу — 83. Софья Андреевна ро­ди­лась в Горках в семье, где было 10 детей. «Раньше тяжёлая жизнь была. С детства много работала. Помню, мать рано будила — гусей пасти, коров выгонять. Я младшая была, но из-за войны в школу пошла только в 9 лет. Училась хорошо, Марьиногорский техникум окончила, распределили меня агрономом в деревню Железинка Могилёвской области. Там и с Ваней познакомилась».

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«А нас в семье было четверо, — рассказывает Иван Александрович. — Отца я не помню, он погиб на фронте, когда мне было четыре года. Закончил школу, выучился на тракториста и стал работать в колхозе. И всю жизнь — на тракторе».

История знакомства

«Деревня Железинка была отсталая, когда я приехала, там даже электричества не было. Я работала агрономом. Единственное развлечение — танцы в клубе, где мы с Иваном встретились впервые. Он на гармони хорошо играл и пел — голос у него красивый. Сначала понравилось, как играет, а потом поняла, что и характер у него добрый, и не ревнивый. Он мне ничего не запрещал — ни гулять, ни работать. Год, наверное, за мной ходил», — вспоминает Софья Андреевна.

Иван Александро­вич — гармонист-самоучка. «Меня везде приглашали — на свадьбы, крестины, проводы, — говорит Иван Александрович. — В деревне девчат хватало, да и по другим деревням ездил, звали на гармошке играть. Но понравилась она. Гуляли, гуляли, а потом дядя мне говорит: „Пошли в сваты!“. Вместе с мамой и дядей пошли, а мой друг за свата был. Что говорили, уже не помню. Налили по разу, по второй, по третьей, так и сосватали».

Про свадьбу и первые годы жизни

«Съездили в сельсовет, расписались, а свадьбу через месяц сыграли, — говорит Софья Андреевна. — Сначала в моей деревне, а потом — в его. Вся родня была, целую неделю гости ходили. Горилки литров 100 нагнали. Наливали всем, кто заходил. Но всё хорошо прошло.

Десять лет прожили там. Мама у него хорошая была. Я ей не перечила, всё слушала, что она говорила. Она мне с детьми помогала. Тогда ведь как: родился ребёнок — через два месяца пора на работу выходить. Я с работы кормить бегала. А младших уже старшие дочери помогали растить.

В деревне вся жизнь — это работа в колхозе и хозяйство. Я к мужу в дом пришла на всё готовое: корова, свиньи, куры у них были. Работали без выходных и праздников и голодные не были".

В деревню Горки супруги перебрались через 10 лет совместной жизни по просьбе родителей Софьи Андреевны. Здесь родилась их младшая дочь, потом вместо родительского построили новый дом, жена перешла работать на ферму, а муж — пахал и сеял, был передовиком производства.

Пели вместе

За работой и хозяйством на отдых времени мало было. Главное увлечение супругов — пение. «Я ведь тоже петь и танцевать любила. И в школе, и в техникуме выступала, потом в Квасыничах был хор, тоже пела. Мы ездили по всему Слуцкому району, — говорит Софья Андреевна. — Когда поженились, то приглашали уже не только его, как гармониста, а нас вдвоём. Мы с ним вместе выступали. Я много песен наизусть знала».

Если ссорились, то на минуту

«Я и сама не верю, что столько лет прожили, удивляюсь, — говорит Софья Андреевна. — Мы дружно жили, а если поссоримся, то через минуту снова разговариваем. Обиду долго не держим. В деревне у мужиков одно плохо — выпивают. Ну, и мой тоже, бывало. Но тихий, даже когда выпьет, никогда не скандалил. И у меня характер мирный. Обо всём договаривались. Его зарплату я получала, он за ней даже не ходил. Все деньги были у меня. Если ему что надо — говорит, покупаю».

Софья Андреевна и Иван Александрович не спрашивали друг друга «Любишь ли ты меня?». «Раз столько лет вместе, значит, любим, — говорит жена. — Мы простые люди, просто и жили. Он — всегда в доме, по хозяйству. Детей растили, внуки появились — внукам радуемся, правнукам. Дети, семья — самое важное. Дети выросли, разъехались. Не буду хвалиться, но дети у нас хорошие. Сейчас заботимся друг о друге. Делаем, кто что может. Муж часто лежит, одышка. Иногда попросит еду в постель принести. Приношу. А когда лучше, то и сам за водой сходит, печь затопит. Ваня кошек очень любит, жалеет их. Вот своих двое, и соседи уехали, так он ещё двоих брошенных взял". У супругов Шкуматовых четыре дочери, семеро внуков, четверо правнуков. «Внуки и правнуки нас любят, стараемся каждому что-то дать, с пустыми руками не уходят.

Дочери нам все помогают, вот ремонт недавно сделали, — говорит Софья Андреевна. — На золотую свадьбу собирались дети и внуки. И на бриллиантовую тоже ждём гостей».