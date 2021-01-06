Случчанину, который разбросал шурупы около РОВД, дали 1 год «химии»

Во вторник, 5 января, в суде Слуцкого района прошли заседания по уголовному делу над жителем Слуцка. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 339 УК РБ (Хулиганство). Утром 6 января судья Александр Шутко огласил приговор.

КОНТЕКСТ. Гражданин А. в состоянии алкогольного опьянения вечером 4 августа 2020 года на такси поехал в магазин «Строймаркет» и купил шурупы. После на этом же такси поехал к зданию РОВД и, чтобы повредить колёса служебного транспорта, рассыпал их до здания прокуратуры.

Реклама

Гособвинитель просил суд назначить наказание гражданину А. в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1 год и 6 месяцев. Сам же обвиняемый свою вину не отрицал и раскаялся в содеянном.

Какой приговор огласил судья

«Суд приговорил гражданина А. признать виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества (хулиганстве), то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 339 УК РБ, на основании которой суд постановил назначить ему наказание в виде 1 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа».

Приговор может быть обжалован и опротестован в установленном порядке в течение 10 суток со дня его оглашения.

Ранее: