В Слуцке снова пересмотрят уголовное дело мужчины, который сжигал стариков. Прокурор вновь запросил для него смертную казнь

В понедельник, 11 января, после трёхмесячного перерыва в здании суда Слуцкого района Миноблсуд продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении Виктора Скрундика и ещё троих жителей Слуцкого района, которых обвиняют в убийстве пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины. Об этом рассказал правозащитный центр «Весна».

Реклама

Напомним, что 6 марта Минский областной суд приговорил к большим срокам заключения Валентина Бушнина, Сергея Захарченко и Виталия Мятежа, а Виктора Скрундика — к смертной казни за убийство пенсионеров и покушение на убийство 85-летней женщины.

30 июня Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу и отменил смертный приговор Виктору Скрундику.

Новое рассмотрение уголовного дела началось 7 сентября, но 12 октября, когда в суде должны были заслушать последние слова обвиняемых, судебные процессы переносили несколько раз из-за COVID-19. Поэтому 11 января в 11.00 планируется заслушать последнее слово Виктора Скрундика и ещё троих обвиняемых по этому делу. Вскоре ожидается и вынесение приговора. Об этом сообщили родственники Виктора Скрундика Андрею Полуду, координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси».

Как пишет правозащитный центр «Весна», 29 сентября прокурор запросил на новом рассмотрении дела такие же сроки, которые выносились к отмене приговоров Верховным судом: Виктору Скрундику — расстрел, Валентину Бушнину — 18 лет лишения свободы, Виталию Мятежу — 22 года лишения свободы, Сергею Захарченко — 1 год исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты.