В Слуцке пропала 68-летняя женщина. Её не могут найти уже месяц

Слуцкий РОВД устанавливает местонахождение без вести исчезнувшей Панчихиной Галины Николаевны (20.11.1952 года рождения), жительницы Слуцка, которая в дневное время 10 декабря 2020 года ушла из дома и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 68−70 лет, рост около 156 см; среднего телосложения; волос тёмно-русый — окрашен в тёмный тон, по форме вьющийся, длинный; глаза голубые, носит очки; уши средние; плечи покатые; сутулится, лицо бледное, по форме круглое; брови средние, дугообразные; нос средник, прямой; размер обуви 36−37.

Была одета: светлое пальто, чёрные брюки, ботинки чёрного цвета.

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Слуцкий РОВД просит лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Панчихиной Г. Н., сообщить по телефонам: 6 26 62, 5 25 21, (8033) 604 55 18, (8029) 305 07 88. И заранее благодарит за сотрудничество!