Правительство установило новые цены на газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию.

Как сообщает БелТА, соответствующее постановление Совета Министров от 31 декабря 2020 года № 795 официально опубликовано сегодня, 6 января, на Национальном правовом интернет-портале.

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Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Природный газ

При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов цена на газ составит в отопительный период с 1 января по 31 мая включительно — 0,1366 рубля за кубометр, с 1 июня по 31 декабря включительно — 0,1406 рубля. Летом газ будет стоить 0,4840 рубля за кубометр.

При отсутствии индивидуальных газовых приборов цена составит 0,4840 рубля за кубометр независимо от сезона.

Если в доме или квартире не используются счётчики газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена составит 3,87 рубля с одного проживающего в месяц.

Цена на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, будет 11,13 рубля с одного проживающего.

В квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, газ будет стоить 6,29 рубля для одного проживающего в месяц.

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет счётчика газа), в отопительный период с 1 января по 31 мая придётся платить 0,5936 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря — 0,6312 рубля. В летний период установлены следующие цены: с 1 января по 31 мая — 0,2226 рубля, с 1 июня по 31 декабря — 0,2367.

Сжиженный газ

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными счётчиками и индивидуальными газовыми отопительными приборами будет стоить в отопительный сезон с 1 января по 31 мая 2,1884 рубля, с 1 июня по 31 декабря 2,3142 рубля. В летний период цена будет 1,3107 рубля.

При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 куб. м также будет стоить 1,3107 рубля.

Если в доме или квартире не используются счётчики, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена сжиженного газа составит 3,93 рубля с одного проживающего в месяц.

При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения он будет стоить 11,14 рубля.

При наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 5,24 рубля с одного проживающего в месяц.

Цена на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет счётчиков газа) в отопительный сезон составит: с 1 января по 31 мая включительно — 7,0314 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря включительно — 7,4757. В летний период она будет 1,3107 рубля.

Газ в баллонах

Цена 1 кг газа в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления составит 93 копейки. Исходя из этого, такой баллон будет стоить 19,5 рубля.

Электроэнергия

Одноставочный тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, где есть электроплиты, составит 0,1778 рубля за 1 кВт.ч.

Дифференцированный тариф по двум временным периодам в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) — 0,1245 рубля за 1 кВт. ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — 0,3556.

Повышается также дифференцированный тариф по трём временным периодам. В период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) он составит 0,1067 рубля за 1 кВт. ч, максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) — 0,32 рубля, в остальное время суток — 0,1245.

Стоимость электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединённой мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит 0,1220 рубля за 1 кВт. ч, в остальное время суток — 0,2266.

Электроэнергия в том числе для отопления, горячего водоснабжения в жилых домах и квартирах, не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения, где есть электроплиты, но отсутствуют счётчики, с 1 января по 31 мая включительно по одноставочному тарифу будет стоить 0,0894 рубля за 1 кВт.ч.

Дифференцированный тариф по двум временным периодам в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит 0,0626 рубля за 1 кВт. ч, в остальное время суток — 0,1162. С 1 июня по 31 декабря включительно одноставочный тариф составит 0,0909 рубля за 1 кВт. ч, а дифференцированный тариф по двум временным периодам: минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) 0,0636 за 1 кВт. ч, в остальное время суток — 0,1182 за 1 кВт.ч.

Электрическая энергия для отопления и горячего водоснабжения в жилых помещениях, не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения, но при наличии счётчика электроэнергии с 1 января по 31 мая включительно будет стоить 0,0374 рубля за 1 кВт. ч, с 1 июня по 31 декабря включительно — 0,0398 за 1 кВт.ч.

В остальных случаях одноставочный тариф на электроэнергию составит 0,2092 рубля за 1 кВт.ч. Дифференцированный тариф по временным периодам минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) — 0,1464 рубля за 1 кВт. ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — 0,4184. Повышается также тариф по трём временным периодам. В период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) он составит 0,1255, в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) — 0,3766, а в остальное время суток — 0,1464.

Что касается тарифов на коммунальные услуги, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, то они составят: за 1 Гкал тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения — 107,31 рубля; за 1 куб. м природного газа, используемого с установленными приборами индивидуального учета расхода газа, — 0,5082.

За 1 куб. м природного газа, используемого без счётчиков газа, но при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя, тариф составит 4,07 рубля с одного проживающего в месяц, 11,69 — при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), 6,61 — при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя.

При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов стоимость природного газа в отопительный период будет 4,07 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, в летний период — 1,52.

За 1 кВт. ч электроэнергии одноставочный тариф составит 0,23 рубля, дифференцированный тариф по двум временным периодам во время минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) — 0,161, максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — 0,46.

Изменится и дифференцированный тариф по трём временным периодам. Так, в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) он составит 138 копеек, максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) — 414, а остальное время суток — 161 за 1 кВт.ч.