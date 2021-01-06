Теперь нотариусы в Беларуси будут выезжать для консультаций в деревни. Вот график по Слуцкому району

3 января 2021 года в силу вступило постановление № 179 от 8 декабря 2020 года. В нём Министерство юстиции определило порядок выезда нотариусов в агрогородки и деревни.

Согласно документу, для нотариального обслуживания физических лиц (в том числе ИП), а также юридических лиц нотариусы могут выезжать в агрогородки и другие населённые пункты, если в них нет нотариальных контор, но могут быть предоставлены условия для нотариальной деятельности. То есть помещение, компьютерная и иная техника, необходимая для соответствующих услуг.

ВАЖНО. Нотариусы будут выезжать в агрогородки по графику, но при поступлении не менее одной заявки.

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Вне графика нотариусы будут выезжать по заявкам от ветеранов Великой Отечественной войны или лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

График выездов по Слуцкому району на 1 квартал 2021 года