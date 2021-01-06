Теперь нотариусы в Беларуси будут выезжать для консультаций в деревни. Вот график по Слуцкому району

3 января 2021 года в силу вступило постановление № 179 от 8 декабря 2020 года. В нём Министерство юстиции определило порядок выезда нотариусов в агрогородки и деревни.
Согласно документу, для нотариального обслуживания физических лиц (в том числе ИП), а также юридических лиц нотариусы могут выезжать в агрогородки и другие населённые пункты, если в них нет нотариальных контор, но могут быть предоставлены условия для нотариальной деятельности. То есть помещение, компьютерная и иная техника, необходимая для соответствующих услуг.
ВАЖНО. Нотариусы будут выезжать в агрогородки по графику, но при поступлении не менее одной заявки.
Вне графика нотариусы будут выезжать по заявкам от ветеранов Великой Отечественной войны или лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
График выездов по Слуцкому району на 1 квартал 2021 года
- 13.01.2021, аг. Октябрь, ул. Советская, 32. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел.: (801 795) 4 15 05.
- 20.01.2020, д. Новые Рачковичи, ул. Центральная, 14. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Саванович Наталья Владимировна, тел.: (801 795) 5 37 09.
- 21.01.2021, аг. Греск, ул. Школьная, 1. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Мордвилко Ирина Викторовна, тел.: (801 795) 4 80 21.
- 27.01.2021, аг. Танежицы, ул. Школьная, 1. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Колос Светлана Викторовна, тел.: (801 795) 4 80 23.
- 02.02.2021, аг. Подлесье, ул. Молодежная, 3 а. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Пенязь Елена Филипповна, тел.: (801 795) 4 15 06.
- 03.02.2021, аг. Лучники, ул. Цикова, 5а. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Саванович Наталья Владимировна, тел.: (801 795) 5 37 09.
- 09.02.2021, аг. Козловичи, ул. Центральная, 18 а. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Колос Светлана Викторовна, тел.: (801 795) 4 80 23.
- 10.02.2021, аг. Весея, ул. Новая, 2. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Геджати Елена Сергеевна, тел.: (801 795) 4 80 20.
- 17.02.2021, д. Гольчичи, ул. Центральная, 4а. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел.: (801 795) 4 15 05.
- 18.02.2021, аг. Лядно, ул. М. Горького, 39. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Туровец Светлана Владимировна, тел.: (801 795) 5 27 01.
- 24.02.2021, аг. Заполье, ул. Десятины, здание сельсовета. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Мордвилко Ирина Викторовна, тел.: (801 795) 4 80 21.
- 02.03.2021, д. Селище, ул. Колхозная, 1 а. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Пенязь Елена Филипповна, тел.: (801 795) 4 15 06.
- 04.03.2021, аг. Исерно, ул. Первомайская, 68. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Пенязь Елена Филипповна, тел.: (801 795) 4 15 06.
- 09.03.2021, д. Покрашево, ул. Губина, д. 43. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Колос Светлана Викторовна, тел.: (801 795) 4 80 23.
- 10.03.2021, д. Беличи, ул. Центральная, 54. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел.: (801 795) 4 15 05.
- 11.03.2021, аг. Летковщина, ул. Центральная, 1. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Мордвилко Ирина Викторовна, тел.: (801 795) 4 80 21.
- 12.03.2021, д. Сороги, ул. Школьная. 46. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Геджати Елена Сергеевна, тел.: (801 795) 4 80 20.
- 16.03.2021, аг. Гацук, ул. Административная, 1. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Туровец Светлана Владимировна, тел.: (801 795) 5 27 01.
- 18.03.2021, д. Серяги, ул. Молодежная, 1 а. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Саванович Наталья Владимировна, тел.: (801 795) 5 37 09.
- 25.03.2021, д. Кирово, ул. Надречная, 2 а. С 10.00 до 12.00. Нотариус — Туровец Светлана Владимировна, тел.: (801 795) 5 27 01.