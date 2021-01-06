Новогодняя акция «Письмо Деду Морозу» уже закончилась, а в «Кур'ер» всё ещё приходят письма

В редакцию газеты «Кур'ер» до сих пор приходят письма от маленьких случчан. Они просят Деда Мороза прийти к ним в гости, принести подарки и поздравляют его и Снегурочку с Новым годом. Почитайте, что они пишут.
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- «Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Бажена Михневич. Мне 9 лет, я учусь в 4-м классе. Я получаю хорошие оценки, стараюсь слушаться маму и папу, но у меня это плохо получается. Я нехотя убираю в комнате, учу уроки. Мне нравится рисовать, читать, делать аппликации. Я люблю помогать маме готовить и смотреть за сестрой. Я хочу, чтобы вы подарили мне на Новый год набор «Светящийся лизун. Сделай сам».
- «Привет, Дедушка Мороз. Меня зовут Алина Куницкая. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год шарик для хомячков, живого котёнка чёрного, серого, белого или рыжего цвета. И ещё я хотела бы учиться на хорошие отметки и радовать маму».
- «С Новым 2021 годом! Меня зовут Ксюша. Дедушка Мороз, принеси мне, пожалуйста, набор маркеров для скетчинга. А ещё, если можно, две «Топтышки» со вкусом яблока-малины. А для моей мамы — подарочный набор от Mary Kay и шоколадку. Моему папе — пенку для бритья и шоколадку. А для моей сестрёнки Поли — спрей для волос и свитер коричневый без застёжек. Спасибо, Дед Мороз!»
Напомним, что награждение победителей прошло 26 декабря в клубе Parking. Посмотреть, как прошла детская вечеринка, вы можете здесь и здесь.
Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»
К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получили хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.
1.Евгений Романов, ночной клуб Parking
- Адрес: ул. Виленская, 10.
- Телефон: +375 (33) 664 69 36.
2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»
- Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.
3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»
- Адрес: ул. М. Богдановича, 19.
- Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.
4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»
- Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).
- Телефон: +375 (29) 317 43 46.
5. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»
- Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».
- Телефон: +375 (29) 525 43 21.
6. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
- Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.
- Телефон: +375 (44) 777 33 44.
7. Магазин детских товаров «Карапуз»
- Адрес: ул. Ленина, 126−1.
- Телефон: + 375 (25) 529 41 03, + 375 (17 95) 6 40 33.
8. Театр моды Vershina (Слуцк, Солигорск)
- Телефоны: +375 (29) 675 675 3, +375 (29) 765 765 0.
9. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»
- Адрес: ул. Ленина 212.
- Телефон: +375 (29) 768 26 08.
10. Блогеры Ксения Ивашко, Наталья Нарывская и Алёна Корбут
11. Праздничное агентство Time-Out
- Адрес: Слуцк, ул. П. Коммуны, 2−1 (ТЦ «Маяк»).
- Телефон: + 375 (25) 633 12 05.