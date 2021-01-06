Новогодняя акция «Письмо Деду Морозу» уже закончилась, а в «Кур'ер» всё ещё приходят письма

В редакцию газеты «Кур'ер» до сих пор приходят письма от маленьких случчан. Они просят Деда Мороза прийти к ним в гости, принести подарки и поздравляют его и Снегурочку с Новым годом. Почитайте, что они пишут.

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«Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Бажена Михневич . Мне 9 лет, я учусь в 4-м классе. Я получаю хорошие оценки, стараюсь слушаться маму и папу, но у меня это плохо получается. Я нехотя убираю в комнате, учу уроки. Мне нравится рисовать, читать, делать аппликации. Я люблю помогать маме готовить и смотреть за сестрой. Я хочу, чтобы вы подарили мне на Новый год набор «Светящийся лизун. Сделай сам».

. Мне 9 лет, я учусь в 4-м классе. Я получаю хорошие оценки, стараюсь слушаться маму и папу, но у меня это плохо получается. Я нехотя убираю в комнате, учу уроки. Мне нравится рисовать, читать, делать аппликации. Я люблю помогать маме готовить и смотреть за сестрой. Я хочу, чтобы вы подарили мне на Новый год набор «Светящийся лизун. Сделай сам». «Привет, Дедушка Мороз. Меня зовут Алина Куницкая . Дедушка Мороз, подари мне на Новый год шарик для хомячков, живого котёнка чёрного, серого, белого или рыжего цвета. И ещё я хотела бы учиться на хорошие отметки и радовать маму».

. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год шарик для хомячков, живого котёнка чёрного, серого, белого или рыжего цвета. И ещё я хотела бы учиться на хорошие отметки и радовать маму». «С Новым 2021 годом! Меня зовут Ксюша. Дедушка Мороз, принеси мне, пожалуйста, набор маркеров для скетчинга. А ещё, если можно, две «Топтышки» со вкусом яблока-малины. А для моей мамы — подарочный набор от Mary Kay и шоколадку. Моему папе — пенку для бритья и шоколадку. А для моей сестрёнки Поли — спрей для волос и свитер коричневый без застёжек. Спасибо, Дед Мороз!»

Напомним, что награждение победителей прошло 26 декабря в клубе Parking. Посмотреть, как прошла детская вечеринка, вы можете здесь и здесь.

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получили хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.

1.Евгений Романов, ночной клуб Parking

Адрес: ул. Виленская, 10.

ул. Виленская, 10. Телефон: +375 (33) 664 69 36.

2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»

Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.

3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»

Адрес: ул. М. Богдановича, 19.

ул. М. Богдановича, 19. Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.

4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»

Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).

ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск). Телефон: +375 (29) 317 43 46.

5. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»

Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».

ул. Магистральная, здание магазина «Светофор». Телефон: +375 (29) 525 43 21.

6. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.

ТЦ «Маяк», 1-й этаж. Телефон: +375 (44) 777 33 44.

7. Магазин детских товаров «Карапуз»

Адрес: ул. Ленина, 126−1.

ул. Ленина, 126−1. Телефон: + 375 (25) 529 41 03, + 375 (17 95) 6 40 33.

8. Театр моды Vershina (Слуцк, Солигорск)

Телефоны: +375 (29) 675 675 3, +375 (29) 765 765 0.

9. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»

Адрес: ул. Ленина 212.

ул. Ленина 212. Телефон: +375 (29) 768 26 08.

11. Праздничное агентство Time-Out