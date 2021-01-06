В Солигорске во вторник, 5 января, торжественно открыли крытый теннисный манеж на территории спортивного комплекса «Шахцёр». Иван Головатый, генеральный директор «Беларуськалия», рассказал, кто здесь будет заниматься.

Аналогов этому сооружению в Минской области нет. В этом манеже есть три корта, на которых можно не только тренироваться, но и проводить республиканские соревнования спортсменов-профессионалов.

В Солигорске открыт крытый корт. Одарённые дети будут бесплатно заниматься теннисом
Фото: Владимир Амельченя
Спортивному комплексу, принадлежащему «Беларуськалию», исполняется 55 лет. В нём есть футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки. Строительство крытого манежа началось весной минувшего года. Возводили объект рабочие Солигорского стройтреста № 3.

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В момент торжественной церемонии принятия символического ключа от строителей гендиректор «Беларуськалия» сказал, что в городе есть много одарённых в спорте детей. Из них будут сформированы группы бесплатного обучения, которые в будущем принесут славу нашей республике.

В Солигорске открыт крытый корт. Одарённые дети будут бесплатно заниматься теннисом
Иван Головатый. Фото: Владимир Амельченя
Республиканская теннисная федерация по теннису передала Ивану Головатому сертификат на приобретение спортивного инвентаря.
В Солигорске открыт крытый корт. Одарённые дети будут бесплатно заниматься теннисом
Представитель Федерации тенниса передаёт сертификат. Фото: Владимир Амельченя
После на кортах прошли показательные выступления детей. На открытие манежа пришло много жителей города.

В Солигорске открыт крытый корт. Одарённые дети будут бесплатно заниматься теннисом

В Солигорске открыт крытый корт. Одарённые дети будут бесплатно заниматься теннисом

РАНЕЕ. В Солигорске открывается теннисный манеж