В Солигорске во вторник, 5 января, торжественно открыли крытый теннисный манеж на территории спортивного комплекса «Шахцёр». Иван Головатый, генеральный директор «Беларуськалия», рассказал, кто здесь будет заниматься.

Аналогов этому сооружению в Минской области нет. В этом манеже есть три корта, на которых можно не только тренироваться, но и проводить республиканские соревнования спортсменов-профессионалов. Спортивному комплексу, принадлежащему «Беларуськалию», исполняется 55 лет. В нём есть футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки. Строительство крытого манежа началось весной минувшего года. Возводили объект рабочие Солигорского стройтреста № 3.

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В момент торжественной церемонии принятия символического ключа от строителей гендиректор «Беларуськалия» сказал, что в городе есть много одарённых в спорте детей. Из них будут сформированы группы бесплатного обучения, которые в будущем принесут славу нашей республике. Республиканская теннисная федерация по теннису передала Ивану Головатому сертификат на приобретение спортивного инвентаря. После на кортах прошли показательные выступления детей. На открытие манежа пришло много жителей города.

РАНЕЕ. В Солигорске открывается теннисный манеж