У жителя Слуцка в новогоднюю ночь исчез автомобиль. Уголовный розыск просит помощи у горожан (фото)

После народных гуляний в новогоднюю ночь, утром 1 января, житель Слуцка обнаружил, что у задних ворот магазина «Евроопт» на улице Социалистической (возле дома № 2) нет его автомобиля, который он накануне там припарковал. Случчанин не знал, где могла бы быть его машина, и позвонил в милицию.

Слуцкий уголовный розыск просит помощи у случчан и заранее благодарит за сотрудничество!

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Если кто-то располагает какой-либо информацией по данному факту, просьба позвонить по телефонам: (8029) 370 69 02, (8033) 356 39 34 или 102.