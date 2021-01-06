Беларусь приняла национальный план действий по обеспечению гендерного равенства. Он рассчитан на 2021−2025 годы и направлен на предоставление равных прав и возможностей для мужчин и женщин.
В документе, опубликованном сегодня, 6 января, на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь, указана цель этого плана — внедрить в реализацию государственной политики гендерного фактора как неотъемлемого условия равноценного развития человеческого капитала мужчин и женщин.
Делать это будут по нескольким направлениям:
- выравнивать социально-экономические возможности мужчин и женщин;
- содействовать совмещению родительских и профессиональных обязанностей;
- противодействовать насилию в семье и торговле людьми;
- обеспечивать гендерно-ориентированную охрану здоровья;
- совершенствовать институциональный механизм по обеспечению гендерного равенства;
- также задействовать информационные и просветительские механизмы.
В индексе гендерного разрыва Беларусь занимает 29 место среди 153 стран мира (данные за 2019 года).
По индексу гендерного неравенства страна находится на 27-й позиции. Согласно докладу о человеческом развитии за 2019 года, Беларусь входит в число 22 стран мира, где индекс человеческого развития женщин превосходит аналогичный показатель среди мужчин.
Такие высокие позиции в международных рейтингах обусловлены состоянием здоровья женщин, в том числе репродуктивным, высоким уровнем их образования, участия в принятии решений и положением на рынке труда.
Как пишут создатели национального плана: стабильным остаётся удельный вес женщин-руководителей в общей численности руководителей — на уровне 50 процентов.
Много женщин работает в государственном управлении — они составляют 68 процентов всех госслужащих, при этом на должностях руководителей организаций и заместителей их более 58 процентов.
69 процентов госслужащих, работающих в судебной системе, — тоже женщины.
По результатам выборов в 2019 году женщины занимают около 35 процент мест в парламенте. Среди студентов и магистрантов также больше девушек — их 52,2 процента.
Произошли «позитивные изменения в части повышения экономической самостоятельности женщин, создания условий для реализации их потенциала в социально-экономической сфере».
За последние четыре года большее число женщин получило безвозмездную субсидию на организацию собственного дела. Число безработных женщин значительно снизилось. Например, в 2016 году их было 12 тысяч человек (34 процента от общего числа), в 2019-м — 3,2 тысячи (36,2 процента).
Вместе с тем остается ряд вопросов, требующих дальнейшей консолидации усилий и планомерных действий.
73,6 процента женщин работает в сфере услуг. Мужчины, как правило, работают в производственной сфере (там их 56,5 процента).
Женщины составляют лишь 26,7 процента выпускников учебных заведений по специальностям, связанным с наукой, технологиями, инженерией и математикой, что свидетельствует о необходимости их дальнейшего продвижения в этих областях.
Авторы национального плана обращают внимание, что отмечается гендерное неравенство в экономической сфере. Оценочный валовой национальный доход на душу населения у женщин ниже, чем у мужчин. Уровень занятости — тоже. Сохраняется разрыв и в оплате труда: согласно данным за 2019 года, заработок мужчин почти на 27 процентов выше, чем женщин.
В среднем женщины тратят в два раза больше времени, чем мужчины, на недоплачиваемый труд по уходу за детьми и на работу по дому. А если в семье есть дети до 10 лет, то разрыв увеличивается до 2,5 раз.
За последние десять лет разрыв в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами сократился, но по-прежнему остаются значительным: более 10 лет. В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни у женщин составила 79,4 года, у мужчин — 69,3.
— Несмотря на развитие законодательства о профилактике насилия в семье и развитие системы услуг, предоставляемых государством и общественными объединениями пострадавшим от насилия, требуются более оперативные и комплексные решения в целях противодействия насилию в семье. Наличие устоявшихся традиционных стереотипов, недостаточное осознание обществом необходимости гендерного равенства также является одним из препятствий на пути к достижению фактического равенства женщин и мужчин, — пишут в документе.
Из-за неравенства, в том числе гендерного, Беларусь теряет 6,4 процента в человеческом развитии — это следует из Доклада о человеческом развитии за 2019 год.
Беларусь планирует развивать и осуществлять гендерную политику по нескольким направлениям.
1. Выравнивание социально-экономических возможностей мужчин и женщин
Что будут делать:
- проводить конкурсы и мероприятия, направленные на повышение престижа отцовства, праздновать Международный День отца;
- продвигать и популяризировать среди нанимателей концепции «Компания, дружественная родителям», которая направлена на создание благоприятных условий труда для работником, на совмещение профессиональных функций и равноправного родительства;
- помогать женщинам, в том числе в сельской местности, в организации предпринимательской, ремесленной деятельности, в оказании услуг в сфере агротуризма;
- развивать предпринимательскую инициативу и профессиональный потенциал женщин;
- сокращать список тяжёлых работ и работ с вредными либо опасными условиями труда для женщин и другое.
2. Обеспечение гендерно-ориентированной охраны здоровья
Что будут делать:
- повышать компетентность врачей общей практики по вопросам репродуктивного и сексуального здоровья, включая репродуктивное и сексуальное здоровье подростков;
- развивать службу планирования семьи;
- разрабатывать и внедрять образовательные программы по вопросам профилактики и лечения рака шейки матки с привлечением международной экспертизы;
- создавать разноуровневую систему охраны мужского репродуктивного здоровья;
- разрабатывать просветительские программы по репродуктивному и сексуальному здоровью для подростков и другое.
3. Развитие институционального механизма
Что будут делать:
- рассматривать с заинтересованным органами госуправления и общественными объединениями рекомендаций Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин;
- совершенствовать научно-методическое обеспечение системы образования с учётом принципа гендерного равенства и гендерных различий;
- включать элементы гендерного анализа при разработке проектов нормативных актов по вопросам осуществления предпринимательской деятельности;
- улучшать условия содержания задержанных иностранных граждан — построить и ввести в эксплуатацию центры временного содержания иностранцев;
- обучать сотрудников МВД и Госпогранкомитета работе с мигрантами с учётом гендерных аспектов, организовывать тренинги по реагированию на случаи сексуального и гендерного насилия в отношении мигрантов и другое.
4. Противодействие насилию в семье и торговле людьми
Что будут делать:
- совершенствовать законодательство в сфере предупреждения насилия в семье;
прорабатывать вопрос о создании реестра информации о случаях домашнего насилия;
- оценивать потребности граждан в социальных услугах по выходу из трудной жизненной ситуации;
- создавать для пожилых людей, людей с инвалидностью информационных материалов об оказании помощи пострадавшим от насилия в семье;
- освещать в СМИ вопросы, связанные с домашним насилием;
- создавать в Академии МВД межведомственный ресурсный центр по предупреждению насилия в семье, организовывать повышение квалификации по этому вопросу;
- повышать квалификацию судей по вопросам профилактики и противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье);
- мониторить организацию работы по предупреждению насилия в семье, в том числе по работе «кризисных» комнат и другое.
5. Информационно-просветительское сопровождение мер, направленных на обеспечение гендерного равенства
Что будут делать:
- проводить информационные и просветительские кампании, направленные на повышение уровня гендерной культуры белорусского общества;
- размещать в СМИ и социальных сетях публикации по различным «гендерным» темам;
- проводить круглые столы, научные конференции по гендерным проблемам и другие.