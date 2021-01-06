В Слуцке 76-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Во вторник, 5 января, в Слуцке автомобиль «Пежо» наехал на 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу.

Как пишет БелТА, ДТП случилось около 7.20 утра недалеко от дома № 90 по улице Виленской.

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома, рассказала как всё произошло:

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— За рулём автомобиля «Пежо» был 76-летний водитель. 50-летняя женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В тёмное время суток она была обозначена светоотражающими элементами. В результате наезда пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы лба и колена.

По словам Ирины Сапуновой, женщина госпитализирована и будет проходить стационарное лечение в больнице. По факту ДТП проводится проверка.