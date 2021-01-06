Екатерина Сороко нашла 100 долларов около отделения Приорбанка. Сам банк в то время ещё был закрыт, поэтому девушка решила обратиться в милицию и сообщить о находке туда. Пока шло разбирательство, банк без всяких предупреждений списал у нее со счета 260 с лишним рублей за то, что она им не вернула найденные 100 долларов. Несмотря на все документы из милиции, что деньги находятся у Екатерины на ответственном хранении и она сейчас не может их передавать третьим лицам, в том числе и банку, списанные средства девушке не возвращают.

Как пишет TUT. BY, минчанка пошла в Приорбанк, чтобы положить деньги на карточку. В зоне круглосуточного обслуживания девушка нашла 100 долларов. Поскольку сам банк в то время не работал, Екатерина обратилась в милицию и сообщила о своей находке туда.

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— У банкомата, где нашла деньги, я была в 8.50 14 октября. Присваивать их я не планировала, поэтому сразу же обратилась в милицию, — рассказывает Екатерина. — Приехали сотрудники, я написала заявление, составили акт. 17-го числа мне снова пришлось встретиться с сотрудниками милиции и написать расписку, что найденные 100 долларов переданы мне на ответственное хранение, то есть я не имею права их никому передавать до окончания разбирательств.

Казалось бы, девушка поступила по закону и сделала всё как положено. Однако 2 ноября она недосчиталась 260 с лишним рублей на своей дебетовой карточке.

— Я обратилась в Приорбанк, чтобы узнать, куда исчезли деньги. Мне ответили, что их списали на основании внутреннего расследования банка. Мол, я нашла 100 долларов и не отдала их в кассу банка, — продолжает Екатерина. — Меня даже не уведомили о том, что с моей карты будут списаны деньги: не позвонили, не прислали СМС, сообщение в мессенджер. Я объяснила работникам банка, что деньги не присвоила, что обратилась в милицию, сейчас идёт разбирательство. До этого отдать деньги в банк я не могу, потому что написала расписку. На что мне сказали, что вернут мои деньги только тогда, когда я внесу найденные 100 долларов в кассу. Я была крайне возмущена и написала жалобу. Через 14 дней девушке пришёл ответ. Банк написал, что «на основании поступившего к ним заявления клиента, который 13 октября 2020 года в 20.29 в платёжно-справочном терминале № 215 проводил операцию по пополнению карточки на сумму 100 долларов США, было проведено полное служебное расследование по факту незачисления вышеуказанной суммы на карту, которое включает в себя в том числе и просмотр записи видеонаблюдения».

— На записи видно, что купюра, которую я нашла в круглосуточной зоне, принадлежит человеку, о котором говорится выше. Поскольку до 2 ноября деньги не были внесены мной в кассу банка, на основании ч. 1 ст. 971 Гражданского кодекса Беларуси «лицо, которое без оснований приобрело денежные средства за счёт другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное имущество», — цитирует ответ девушка. — 2 ноября 100 долларов в эквиваленте (268 рублей) были списаны с моей карты в счёт клиента, который их потерял. Также в ответе написано, что я могу предоставить документы, подтверждающие, что отдала деньги в милицию, тогда банк урегулирует ситуацию. Там ещё были слова про то, что они оставляют за собой право обратиться в органы внутренних дел с видеозаписями, которые подтверждают, что утерянную купюру взяла я.

Банк посчитал расписку о том, что деньги будут находиться у девушки на хранении до окончания следствия и она не имеет права их тратить или кому бы то ни было передавать, недостаточным основанием, чтобы вернуть ей списанные средства. Тогда Екатерина поехала в милицию и написала заявление на Приорбанк.

— После этого я хотела попасть на личный приём к председателю Приорбанка. Когда позвонила, трубку снял его помощник. Он был удивлен, что я написала заявление в милицию. Чуть позже со мной связался сотрудник банка и предложил мне вернуть им найденную купюру. Или они вернут мне деньги и будут разбираться с милицией. Я не стала ничего предпринимать и решила подождать, пока с ними решит вопрос милиция. Больше со мной никто не связывался, — говорит девушка. — Меня крайне возмущает эта ситуация! У меня просто взяли и списали деньги, даже не предупредив. Но ведь я нашла эти 100 долларов, а не, к примеру, получила лишнее в кассе, я их не забрала, а обратилась в милицию. Кстати, если бы я пошла сдавать их в банк, а купюра оказалась фальшивой, меня могли бы задержать. И её до сих пор никто не проверил, она всё ещё может оказаться фальшивой. После этого Екатерина ещё раз обращалась за разъяснениями в банк. И ей пришел второй ответ. Из нового там было про условия информирования клиента о совершенных операциях по его карт-счёту.

«Согласно общим условиям, информирование клиента о каждой совершенной при использовании карточки операции производится путём предоставления банком выписки по счету: при обращении клиента в ЦБУ банка не позднее 5-го числа календарного месяца, следующего за месяцем совершения операции; клиентом самостоятельно посредством интернет-банка (мобильного банка) не позднее 5-го числа календарного месяца, следующего за месяцем совершения операции либо при использовании карточки в устройствах самообслуживания банка, а также осуществлением банком отправки СМС-сообщения по каждой совершенной расходной операции на основании распоряжения клиента согласно перечню операций и величин плат», — написано в ответе.

TUT.BY также обратился в банк за комментарием по этой ситуации.

— С клиенткой неоднократно велась переписка и телефонные переговоры по поводу сложившейся ситуации. Приорбанк чётко указывал, что денежные средства, списанные со счёта Екатерины Сороко, будут возвращены в случае сдачи купюры в кассу банка, — ответили нам в Приорбанке. — Если она не может распоряжаться купюрой, согласно предоставленной расписке, мы рекомендуем вернуть деньги в РУВД и предоставить документы, подтверждающие этот факт. В этом случае банк зачислит Екатерине Сороко денежные средства, а переговоры в дальнейшем будет вести с РУВД.

В банке подчеркнули, что они неоднократно предлагали клиентке варианты урегулирования сложившейся ситуации.

На вопрос, почему клиентку не уведомили о том, что с её счета будут списаны деньги, в банке не ответили, говорит Екатерина.

— Я спросила в милиции, могу ли я отдать им деньги. Мне на это пока ничего не ответили, — заключила девушка.