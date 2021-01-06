Из-за пандемии COVID-19 в храме Александра Невского в Слуцке рождественские богослужения проведут на улице

На улице проведут бдение 6 января и литургию 7 января. Об этом сообщается в группе прихода храма святого благоверного князя Александра Невского.

«Дорогие друзья, в связи с непростой эпидемиологической ситуацией Рождественские праздничные богослужения будут совершаться на улице (Всенощное бдение 6.01 и Божественная литургия в день праздника 7.01», — говорится в группе.

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6 января, среда

17.00 — Всенощное бдение.

7 января, четверг

8.30 — Часы. Божественная литургия. Утренник воспитанников Воскресной школы.

РАНЕЕ. Расписание богослужений в кафедральном соборе святого Архангела Михаила в Слуцке.