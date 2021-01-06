Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 7 января. Обзор

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Что помогло супругам Шкуматовым из Горок 60 лет прожить вместе

Добрые дела и инициативы случчан в 2020 году

Супруги Иван и Софья Шкуматовы из деревни Горки Слуцкого района 7 января отмечают бриллиантовую свадьбу. Они рассказали «Кур'еру» историю своего знакомства, как сватались и женились в 60-е годы прошлого века и почему спрашивать друг друга «Любишь ли ты меня?» совсем не обязательно для долгой и дружной жизни.

Тяжёлые времена порождают сильных людей. В Слуцке мы смогли увидеть это воочию. На трудности 2020 года жители Случчины отвечали добрыми делами. Ими двигали солидарность, взаимовыручка, желание помочь. Возможно, если бы не 2020-й, мы бы так и не узнали, какие прекрасные люди живут рядом с нами. Причём помогали ближним не только взрослые, но и дети.

Адметныя даты ў гісторыі краю

Как помочь тем, кому труднее. Опыт Германии

Новое расписание движения городских автобусов

Календарь-2021

Наступіўшы год багаты на юбілеі некаторых мясцовых прадпрыемстваў і ўстаноў. Яшчэ ў 2021 годзе адзначаюцца гадавіны падзей, якія адбіліся на гісторыі нашага краю.В Германии примерно 670 тысяч бездомных. Как порадовать тех, кому и так приходится нелегко, знают организаторы и волонтёры рождественской акции под названием «Дарить радость».

Календарь на 2021 год, главные православные и католические праздники и переносы выходных дней.