Власти установили размеры надбавок за реализуемую в 2021 году сельхозпродукцию

Правительство утвердило размеры надбавок сельхозпроизводителям за реализуемую в 2021 году сельхозпродукцию.
Как сообщает БелТА, постановление Совета Министров от 31 декабря 2020 года № 798 официально опубликовано сегодня, 6 января, на Национальном правовом интернет-портале.
Прямые выплаты в виде субсидий предоставляются из местных бюджетов за реализованное, направленное на переработку на территории Беларуси молоко, крупный рогатый скот, овец и овечью шерсть, гречиху, сахарную свеклу, тресту льна-долгунца, зерно кукурузы для производства крахмала и крахмалопродуктов.
Надбавка за тонну коровьего молока базисной жирности (без НДС) составит 26 рублей.
За крупного рогатого скота в убойном весе — 462 рубля, овец — 6871 рубль.
За мытую овечью шерсть — 5665 рублей, немытую — 2549 рублей.
Надбавки за тонну тресты льна-долгунца варьируются в зависимости от номера и составляют от 86,9 рубля до 217,2 рубля.
За тонну гречихи — 97 рублей, сахарной свеклы — 9,9 рубля, зерна кукурузы для производства крахмала и крахмалопродуктов — 109,42 рубля.
Субсидии выплачиваются юридическим лицам, включая их обособленные подразделения, занимающимся производством сельхозпродукции. При этом надбавки для юрлиц, которые работают в неблагоприятных районах, увеличиваются на 1−10%.
Средства, выплачиваемые за указанную сельхозпродукцию, юрлицам рекомендуется использовать:
- для приобретения минеральных удобрений, включая расходы по их доставке и затраты обслуживающих организаций;
- горюче-смазочных материалов;
- энергоресурсов;
- семян;
- средств защиты растений;
- запасных частей для сельхозтехники и оплаты услуг по её ремонту;
- погашения кредитов банков и др.