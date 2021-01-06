Власти установили размеры надбавок за реализуемую в 2021 году сельхозпродукцию

Правительство утвердило размеры надбавок сельхозпроизводителям за реализуемую в 2021 году сельхозпродукцию.

Как сообщает БелТА, постановление Совета Министров от 31 декабря 2020 года № 798 официально опубликовано сегодня, 6 января, на Национальном правовом интернет-портале.

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Прямые выплаты в виде субсидий предоставляются из местных бюджетов за реализованное, направленное на переработку на территории Беларуси молоко, крупный рогатый скот, овец и овечью шерсть, гречиху, сахарную свеклу, тресту льна-долгунца, зерно кукурузы для производства крахмала и крахмалопродуктов.

Надбавка за тонну коровьего молока базисной жирности (без НДС) составит 26 рублей.

За крупного рогатого скота в убойном весе — 462 рубля, овец — 6871 рубль.

За мытую овечью шерсть — 5665 рублей, немытую — 2549 рублей.

Надбавки за тонну тресты льна-долгунца варьируются в зависимости от номера и составляют от 86,9 рубля до 217,2 рубля.

За тонну гречихи — 97 рублей, сахарной свеклы — 9,9 рубля, зерна кукурузы для производства крахмала и крахмалопродуктов — 109,42 рубля.

Субсидии выплачиваются юридическим лицам, включая их обособленные подразделения, занимающимся производством сельхозпродукции. При этом надбавки для юрлиц, которые работают в неблагоприятных районах, увеличиваются на 1−10%.

Средства, выплачиваемые за указанную сельхозпродукцию, юрлицам рекомендуется использовать: