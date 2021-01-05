Ужас на старом кладбище в Слуцке. Фотофакт

Сегодня (вторник, 5 января. — Прим. ред.) наблюдал на кладбище на улице 14 Партизан такую картину.

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ОТ РЕДАКЦИИ. Разрушенное надгробье очень похоже на могилу студента Кашубы. Его имя полностью неизвестно, так как угол металлической таблички на памятнике отломан. Над­­гро­бие возведено в виде колонны. Молодой человек в 23 года погиб на студенческой практике под поездом 12 июня 1898 года.