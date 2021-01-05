В Слуцке автовладельцы выстроились в огромную очередь на техосмотр. Инструкция, как его быстро пройти

С 1 января в Беларуси отменили госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Слуцкие водители бросились проходить техосмотр — до обеда 5 января на диагностической станции приняли около 40 человек с их авто.



Об этом «Кур'еру» сообщил Олег Бессонов, руководитель Слуцкой диагностической станции № 80 УП «Белтехосмотр».

Напомним, что вместо госпошлины будет транспортный налог, который дешевле, и его отвязали от техосмотра.

Реклама

«Люди решили за один день пройти техосмотр. Человек 40. Это связано с тем, что отменили госпошлину, — объяснил такой ажиотаж Олег Бессонов. — То есть при прохождении техосмотра этот платёж больше не требуется. У людей возникла возможность пройти только техосмотр, поэтому они решили это сделать быстро».

Как не стоять в живой очереди

«У нас есть электронная очередь на техосмотр через сайт gto.by. Для каждой станции Республики Беларусь она своя, в том числе и для нашей — № 80.

Человек заходит на сайт, выбирает удобное для себя время, чтобы не стоять неизвестно сколько на улице. А приедет ко времени, которое он выберет из возможного при регистрации на сайте. Мы его примем в соответствии с электронной записью — не надо будет стоять живую очередь. Автовладелец не потратит время бесполезно. Электронная очередь — один из выходов в этой ситуации", — пояснил Олег Бессонов.

По всем вопросам, которые связаны с техосмотром, сайт gto.by даёт исчерпывающую информацию.

Как оплатить

В «Белтехосмотре» действуют электронные платежи через систему расчёта ЕРИП. Человек может самостоятельно произвести оплату, а не бегать в последний момент по кассам:

Выбрать в дереве услуг раздел «Прочие платежи» — «Белтехосмотр» — «Разрешение (физ.лица)», либо, «Разрешение (юр.лица и ИП)», либо «Техосмотр»; Указать номер регистрационного свидетельства на ТС (например, МАА659 391); Проверить правильность реквизитов автомобиля (система показывает марку и модель, некоторые символы государственного регистрационного номера, а также год выпуска); Ввести ФИО и сумму; Совершить платёж.

За что теперь надо платить

Остались два платежа — за сам техосмотр и за разрешение. Если стоимость первого не изменилась, то за второе немного подросла. Это связано с тем, что стоимость разрешения привязана к базовой величине (0,3 БВ). Было — 8,1 рубля, с 1 января 2021 года — 8,7 рубля.