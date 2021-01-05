«Был бы трезвый, такого бы не было». Начался суд над жителем Слуцка, который разбросал шурупы у здания РОВД

Во вторник, 5 января, начался судебный процесс по уголовному делу над жителем Слуцка. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 339 УК РБ.

Дело рассматривает судья Александр Шутко, сторону обвинения представляет старший помощник прокурора района Павел Нарута.

Со слов обвинения, гражданин А. 4 августа 2020 года около 19.00, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений на автомобиле такси поехал в магазин «Строймаркет», где купил шурупы. После на этом же такси поехал к зданию РОВД, расположенному по улице Уласовца, где рассыпал купленные шурупы с целью повредить колёса служебного транспорта, тем самым совершив преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 339 УК РБ (Хулиганство).

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Перед дачей показаний обвиняемый попросил его «сильно материально не наказывать в связи с обстоятельствами семейного характера. Суд это ходатайство удовлетворил (какие именно это обстоятельства, «Кур'ер» не упоминает по причинам этического характера)

Житель Слуцка объяснил, зачем он совершил свои действия: «4 августа ехал с работы и увидел, что в городе стоят автозаки, затем поехал домой. После этого выпил, вызвал такси и решил посмотреть, что происходит в городе. Увидел, как ОМОН насильно забирает людей в автозаки. После поехал в строительный магазин, купил шурупы и, сидя на заднем сиденье такси, рассыпал их по улице Уласовца от здания РОВД до прокуратуры».

Обвиняемый отметил, что «если бы он был трезвый, то такого бы не было».

Также в суде присутствовали двое потерпевших — сотрудники правоохранительных органов, колёса машин которых оказались проколоты. Гражданские иски они заявлять отказались и претензий к гражданину А. не имеют, так как обвиняемым были принесены извинения и возмещена сумма, которую потерпевшие потратили на услуги СТО.

Гражданин А. свою вину признал в полном объёме.

Судебное заседание продолжится после перерыва.

Обновлено в 15.50. В первой версии публикации в начале материала упоминалась ч. 1 ст. 309 УК РБ. (Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения). Однако случчанин не обвинялся по этой статье, название статьи прозвучало ошибочно.