Суд над жителем Слуцка, который разбросал шурупы около РОВД. Гособвинитель запросил полтора года ограничения свободы

В 14.15 5 января в Слуцком суде продолжилось рассмотрение дела в отношении гражданина А., который в августе прошлого года раскидал шурупы около здания РОВД на улице Уласовца.

РАНЕЕ. «Был бы трезвый, такого бы не было». Начался суд над жителем Слуцка, который разбросал шурупы у здания РОВД

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После перерыва в суде выступил свидетель — водитель такси, на котором в тот день ездил обвиняемый и из окна автомобиля которого раскидывал шурупы. Мужчина рассказал, по какому маршруту ездил с обвиняемым, а также пояснил, что не видел, как гражданин А. кидает что-либо в окно, так как следил за дорогой.

После этого секретарь судебного заседания включила на ноутбуке запись с камеры видеорегистратора автомобиля, который был припаркован на стоянке возле РОВД. На записи видно, как гражданин А. сидит в машине такси на заднем сиденье и разбрасывает шурупы.

Вскоре судья объявил, что судебное следствие окончено и можно переходить к судебным прениям.

«Виноват. Раскаиваюсь»

Первым выступило обвинение: «Полагаю, с учётом установленных по делу обстоятельств вина гражданина А. доказана в полном объёме, чего фактически не отрицает сам обвиняемый… Исходя из личности обвиняемого и обстоятельств дела на основании ч. 1 ст. 339 УК РБ (Хулиганство) прошу суд назначить наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1 год и 6 месяцев».

Также слово в прениях предоставили обвиняемому. Он был краток: «Виноват. Раскаиваюсь».

После суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Приговор будет оглашен в среду, 6 января, в 9.30.