Как в Слуцке ребёнок заснул в школьном автобусе и провёл там всю ночь. Ещё одна местная история

Прочитала статью о запертой в автобусе (Девочка из деревни уснула в школьном автобусе, а проснулась запертой, в темноте и за окном Слуцк). Вспомнила похожий случай с моей одноклассницей.

Было это 12 лет назад. Роза училась в одной из ближайших к Слуцку сельских школ. Десятилетняя девочка постоянно недосыпала. Семья многодетная. В доме всегда много людей. Отправлялась на занятия ни свет ни заря. На дворе декабрь. Рано становится темно. Учителя тогда не сопровождали детей в поездках в школу и обратно.

Реклама

Роза в автобусе по дороге домой заснула. Ребята-односельчане выскочили на улицу весёлой гурьбой. А Роза спала. Водитель усталый, немолодой оставил транспорт на стоянке в городе. Спящую на сиденье девочку он не заметил. Роза проснулась ночью. Тихо. Никого нет. Ей стало страшно, но легла на сиденье и снова заснула. Утром пришёл водитель. Увидел девочку. Разбудил. Рейс автобуса, как всегда, начинался с деревни, где жила Роза. Конечно, в тот день она не поехала в школу. Осталась дома.

Ни родители, ни односельчане особенного шума не поднимали. Ограничились телефонным звонком в школу, когда Роза утром явилась домой. Всё закончилось хеппи-эндом. Никто никого не стал винить.

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».