Причиняли боль и психические страдания. Сколько человек провели первые дни 2021 года в изоляторе Слуцкой милиции

Если массовые новогодние мероприятия в Слуцке и районе прошли спокойно, то количество обращений в оперативно-дежурную службу РОВД увеличилось практически вдвое. Они были связаны с семейно-бытовыми конфликтами.

Об этом «Кур'еру» рассказал Александр Семенович, начальник милиции общественной безопасности — заместитель начальника Слуцкого РОВД.

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«В праздничные дни личный состав Слуцкого РОВД традиционно перевели на усиленное несение службы. В новогоднюю ночь общественная безопасность в местах проведения массовых мероприятий в городе и на территории домов культуры района была обеспечена. Нарушений общественного порядка не было.

А вот за длинные выходные 36 семейных скандалистов доставили в изолятор временного содержания Слуцкого РОВД за причинение телесных повреждений, болей либо психических страданий членам своих семей. Они провели праздники в Слуцком РОВД до рассмотрения судом административных протоколов. Причины семейных конфликтов разные, в большинстве своём это алкоголь.

Когда составляется протокол в отношении семейного дебошира, он или она всегда изолируется в ИВС, чтобы охладить пыл, протрезвить и самое главное — не допустить более тяжкие последствия, которые в семейно-бытовых конфликтах отличаются особой жестокостью, вплоть до убийства. Так и произошло 3 января в деревне Ленино Слуцкого района. Один мужчина убил другого на почве ревности", — рассказал Александр Семенович.