Бывшего владельца «Новой газеты Сморгони» осудили на 2,5 года за клевету на милиционеров

В Сморгони осудили Ромуальда Улана, бывшего владельца и главного редактора независимой «Новой газеты Сморгони», а сейчас индивидуального предпринимателя, который оказывал услуги по печати. Его обвиняли по статье 188 УК «Клевета». Мужчине присудили 2 года и 6 месяцев «химии» — ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Об этом сообщает телеграм-канал «Белсат».
55-летний Ромуальд Улан был задержан 26 сентября. Дома и в офисе предпринимателя из Сморгони прошли обыски, была изъята оргтехника — всего 13 позиций. Улан рассказывал, что забрали даже новый кнопочный телефон, купленный для пожилого тестя.
Уголовное дело против предпринимателя было возбуждено по статье 188 УК Республики Беларусь «Клевета». Улан выложил в соцсети фото расклеенных по городу листовок с данными сотрудников милиции, которые, по мнению местных жителей, лжесвидетельствовали в суде против участников протестных акций.
«Я никакого отношения к этим листовкам не имею. Когда увидел их в городе, сфотографировал и опубликовал в городском паблике во „ВКонтакте“. А потом ко мне пришли», — цитирует Ромуальда Улана TUT.BY.