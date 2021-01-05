Бывшего владельца «Новой газеты Сморгони» осудили на 2,5 года за клевету на милиционеров

В Сморгони осудили Ромуальда Улана, бывшего владельца и главного редактора независимой «Новой газеты Сморгони», а сейчас индивидуального предпринимателя, который оказывал услуги по печати. Его обвиняли по статье 188 УК «Клевета». Мужчине присудили 2 года и 6 месяцев «химии» — ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Об этом сообщает телеграм-канал «Белсат».

55-летний Ромуальд Улан был задержан 26 сентября. Дома и в офисе предпринимателя из Сморгони прошли обыски, была изъята оргтехника — всего 13 позиций. Улан рассказывал, что забрали даже новый кнопочный телефон, купленный для пожилого тестя.

Реклама

Уголовное дело против предпринимателя было возбуждено по статье 188 УК Республики Беларусь «Клевета». Улан выложил в соцсети фото расклеенных по городу листовок с данными сотрудников милиции, которые, по мнению местных жителей, лжесвидетельствовали в суде против участников протестных акций.

«Я никакого отношения к этим листовкам не имею. Когда увидел их в городе, сфотографировал и опубликовал в городском паблике во „ВКонтакте“. А потом ко мне пришли», — цитирует Ромуальда Улана TUT.BY.